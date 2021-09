Bairros da Zona Leste recebem 40 toneladas de massa asfáltica

MANAUS (AM) - Dentro do trabalho de levar melhor infraestrutura urbana para todos os bairros da capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), reforça, nesta quinta-feira (9), os serviços de recapeamento asfáltico na zona Leste, com a aplicação de 40 toneladas de massa asfáltica somente para essa ação.

As equipes do distrito de obras do Coroado executam o serviço na rua Marapás, no conjunto Acariquara, bairro Coroado, zona Leste, que estava completamente danificada. A rua J do conjunto Senador João Bosco também recebe obras da prefeitura. A via, que é passagem de linhas de ônibus do transporte coletivo, estava repleta de buracos. O asfalto chegou a ceder com o peso dos veículos, principalmente no período de chuvas. Os trabalhos de recuperação são realizados em toda sua extensão.

“A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é levar qualidade de vida aos moradores da nossa cidade. Temos um compromisso diário com a população, estamos nas ruas todos os dias, levando infraestrutura. Aqui na zona Leste, essas ruas estavam intrafegáveis, e isso já comprometia o acesso das pessoas ao transporte coletivo. Com essas obras, vamos devolver a trafegabilidade a esses locais”, afirmou a engenheira da Seminf, Márcia Pantoja

Na rua Rio Carboris, bairro Novo Aleixo, estão sendo aplicadas 10 toneladas de massa asfáltica para devolver a trafegabilidade. O local também estava bastante danificado. Dez homens da Seminf fazem a manutenção preventiva, utilizando rolos compactadores e caçambas. De acordo com a engenheira Márcia Pantoja, essas cinco ruas serão entregues totalmente recuperadas ainda nesta quinta-feira.

As equipes do distrito de obras do bairro do Coroado também realizam os serviços de recuperação asfáltica das ruas Nova Vida e Paraíba, no Coroado 3. As ações fazem parte do pacote de “Obras de Verão”, que integra o programa de Crescimento Econômico e Social de Manaus, o "Mais Manaus", lançado na segunda quinzena de junho pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que prevê a recuperação de, pelo menos, 10 mil ruas na capital.

*Com informações da assessoria