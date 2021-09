Amazonas registra 61 casos da 'urina preta'

Do total de internados, três estão em Maués, um em Itacoatiara, um em Urucurituba e um em Parintins | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Mais seis casos suspeitos de rabdomiólise, mais conhecido como 'urina preta', foram notificados à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), nesta quinta-feira (09).

São três pessoas em Maués, duas em Urucurituba e uma em Parintins. Com as novas notificações, são 61 casos suspeitos de rabdomiólise em dez municípios do Amazonas. A FVS-RCP segue investigando o surto e foi criado um grupo de trabalho para mapear e investigar as regiões com notificações pela força-tarefa do Governo do Amazonas.

Do total de internados, três estão em Maués, um em Itacoatiara, um em Urucurituba e um em Parintins. “Todos os pacientes estão estáveis. Estamos monitorando todos os casos. De qualquer forma, estamos investigando para confirmar as possíveis causas desse surto de rabdomiólise no Amazonas, inclusive com a presença de facilitador do Ministério da Saúde dando o suporte às nossas ações”, detalha a diretora-técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Os seis novos casos notificados por rabdomiólise incluem a ingestão prévia de peixes seguida de sintomas, como palpitação e rigidez muscular, boca seca, náusea, vômitos, dor no tórax, mal-estar, dispneia (falta de ar) e febre.

Segundo a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/FVS-RCP), Liane Souza, as investigações ainda estão em andamento para traçar o perfil de todos os notificados novos. “Os dois casos de Urucurituba já nos foi notificado e trata-se de uma pessoa do sexo feminino, de 74 anos, e uma do sexo masculino, de 24 anos. De Parintins e de Maués, ainda estamos investigando os detalhes”, informa Liane.

Total de casos

Até esta quinta-feira, a FVS-RCP registra 37 em Itacoatiara (sendo um óbito), quatro em Silves, quatro de Borba, quatro em Parintins, quatro em Maués, três em Manaus, dois em Urucurituba um em Manacapuru, um em Caapiranga, um em Autazes.

*Com informações da assessoria



Mais casos de doença da Unira Preta notificados no Amazonas.

