Ambulância do Samu pega fogo em avenida de Manaus; veja vídeo

trânsito na localidade foi afetado e apresentou lentidão | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo na tarde desta quinta-feira (9) na avenida das Torres, em Manaus. O trânsito na localidade foi afetado e apresentou lentidão.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a ambulância do SAMU 192 Manaus havia concluído uma remoção para o Hospital João Lúcio e, no retorno à base, apresentou problema mecânico que resultou em incêndio no motor.

A Semsa esclarece que nenhum dos integrantes da equipe de socorristas sofreu ferimentos e que a viatura está sendo encaminhada para avaliação na empresa autorizada.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram trabalhadores de um caminhão pipa ajudando a controlar as chamas.

Veja imagens