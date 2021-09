Corpo de adolescente de 15 anos é encontrado boiando em Iranduba

Iranduba (AM) - Após desaparecer nas águas na comunidade do Verdural, Vila do Ariaú, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus), o corpo do adolescente Marcos Vinícius Souza de Souza, de 15 anos, foi resgatado por bombeiros militares. A remoção do corpo dele ocorreu no final da manhã desta quinta-feira (9).

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, a vítima estava em um bote com mais seis pessoas ainda na quarta-feira (8), quando desapareceu nas águas.

Após atuação dos mergulhadores do CBM-AM, o corpo do adolescente foi levado ao Pelotão Fluvial, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

No lugar, equipes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo de Marcos e levaram a sede do órgão onde o corpo irá passar por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

