Procuradores aposentados da PGE-AM recebem homenagem em Manaus

Manaus (AM) - Os procuradores aposentados da Procuradoria Geral do Estado ( PGE-AM ), Alberto Bezerra de Melo, Vivien Medina Noronha e Sandra Maria do Couto e Silva (in memoriam), receberam, nesta quinta-feira (9), homenagem da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas (Apeam), em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado do Amazonas.

Para o presidente da Apeam e procurador do Estado, Aldenor de Souza Rabelo, o evento solene é uma forma de valorizar os procuradores que dedicaram parte de suas vidas ao trabalho.

" A atuação da Apeam, para além da defesa dos direitos e prerrogativas dos procuradores do Estado do Amazonas, visa unir os associados em prol dos objetivos comuns. Esta reunião visa homenagear e agradecer o trabalho e a dedicação de colegas que se aposentaram. Além dos colegas Alberto e Vivien, estamos honrando a memória da procuradora Sandra Couto, que, infelizmente, nos deixou na última sexta-feira (3). Seu trabalho no Distrito Federal merece destaque e deve ser eternizado em nosso meio " Aldenor de Souza Rabelo, presidente da Apeam

Durante a solenidade, o procurador Aldenor de Souza Rabelo aproveitou a oportunidade para registrar que a Apeam completa 36 anos, nesta sexta-feira (10).

O procurador-geral da PGE-AM, Giordano Bruno Costa da Cruz, ressaltou a excelente atuação da colega procuradora.

" Hoje, três colegas que se aposentaram estão sendo homenageados. Infelizmente, a procuradora Sandra Couto veio a falecer há pouco tempo. É uma perda enorme, pois ela defendia os interesses do Amazonas com muito afinco e dedicação, em Brasília. Os ensinamentos dela na PGE são indeléveis " Giordano Bruno, procurador-geral da PGE-AM

Homenageados

A procuradora aposentada Vivien Medina Noronha falou do misto de alegria por receber a homenagem e, ao mesmo tempo, tristeza pela perda de colegas procuradores.

" Estou muito feliz e triste, ao mesmo tempo, porque perdemos colegas este ano. Nós gostaríamos que todos estivessem aqui, neste momento, para receberem essa homenagem. Por outro lado, estou feliz porque trabalhei por mais de 20 anos na PGE-AM e, com certeza, realizei um trabalho de excelência e exerci as atividades da melhor forma possível " Vivien Medina, procuradora

Por sua vez, o procurador aposentado e ex-procurador-geral do Estado, Alberto Bezerra de Melo, falou da gratidão ao receber uma homenagem em reconhecimento ao seu trabalho.

" Essa homenagem, também, é para os colegas que já se foram. Aqui na PGE, eu não tive somente um vínculo profissional, mas de amizade, companheirismo, durante esses 22 anos de atuação. Sinto-me honrado e feliz, e penso que esse tipo de evento deve sempre acontecer, não somente por mim, mas por uma pessoa que saiu e deixou um legado de trabalho, esforço, dedicação durante os anos de colaboração para a instituição e para o Amazonas " Alberto Bezerra, procurador aposentado e ex-procurador-geral do Estado





