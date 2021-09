Veja vídeos: avião de pequeno porte cai no rio Negro, em Manaus

| Foto:





Manaus (AM) - Um avião de pequeno porte, caiu na manhã desta sexta-feira (10) no Rio Negro, próximo ao Hotel da Margem no bairro Tarumã em Manaus

Segundo o Ciops, houve acionamento da população, por volta das 10h30, para um acidente aéreo com um avião planador. Sem vítimas feridas ou fatais.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostra momento em que populares ajudam no resgate, puxando a aeronoave até a margem.

Avião cai durante tempestade

Em 13 de agosto, um helicóptero do Exército Brasileiro caiu no rio, na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, no município do Careiro Várzea, no interior do Amazonas.

Conforme informações preliminares, o helicóptero caiu na água com alguns militares à bordo.

"Na aeronave estavam seis militares. Infelizmente um dos militares não resistiu e morreu. Os outros cinco tripulantes foram socorridos e levados para o Hospital Militar de Área de Manaus (HMAM)", diz um trecho da nota.

