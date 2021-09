Piloto de avião que caiu no Lago Tarumã pegou avião escondido, diz PC

Os destroços foram removidos por um guincho contratado pelo proprietário do avião | Foto: William Souza

Manaus (AM) - Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (10) no Lago Tarumã, bairro Tarumã, em Manaus. De acordo com a Polícia Civil, o piloto teria utilzado o avião sem autorização do proprietário, quando caiu.

Segundo o Ciops, houve acionamento da população, por volta das 10h30, para um acidente aéreo com um avião planador. Não houve vítimas feridas ou fatais.

Policiais civis do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) disseram que atuaram apenas em relação à segurança. "As informações que recebemos foi que o piloto pegou o avião escondido do proprietário. Viemos ao local verificar se houve a ocorrência de crime, mas até o momento não identificamos nenhuma ação criminal. Nosso trabalho é de preservar a segurança da sociedade", destacou o delegado Jony Leão, plantonista da unidade policial da área.

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que populares ajudam no resgate, puxando a aeronave até a margem.



Os destroços do avião foram removidos por um guincho contratado pelo proprietário do avião. As causas do acidente serão investigadas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

Veja vídeo flagrado após o acidente:

