PM faz palestra em Manaus sobre segurança de ciclistas no trânsito

Manaus (AM) - Policiais militares da Ciclopatrulha da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apresentaram, na quinta-feira (09/09), uma palestra sobre segurança de ciclistas no trânsito, na sede de uma empresa do transporte coletivo urbano de Manaus. No evento, com a participação de 20 trabalhadores da empresa, foram abordados temas como consciência cidadã e respeito no trânsito a todos quantos utilizam a bicicleta como meio de transporte e locomoção.

A palestra enfocou ainda temas como diferenças entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, e distância mínima na ultrapassagem de ciclistas, dentre outros assuntos importantes em favor do direito de ir e vir, da segurança e da vida de ciclistas.

Durante a apresentação, os profissionais de ônibus coletivos participaram, interagiram e se inteiraram sobre cuidados necessários para a segurança no trânsito de Manaus.

A palestra foi liderada pelo comandante do Ciclopatrulha, capitão PM Roberto Vieira. Segundo ele, a ação socioeducacional demonstra o interesse da Polícia Militar em prol do trânsito seguro, visando até a redução do número de acidentes que vitimam ciclistas na capital amazonense.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

