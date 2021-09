Motoristas de carretas ignoram leis e agravam riscos em trânsito do AM

Carretas circulam em horários de pico e colocam em risco demais condutores | Foto: Divulgação/Semcom

MANAUS (AM) - Mesmo proibidos por duas portarias municipais, a restrição de veículos pesados em horários e avenidas definidas continua sendo descumprida na capital do Amazonas. Além de agravar o já sobrecarregado trânsito de Manaus nos horários de pico, o intenso tráfego de carretas em horários proibidos pode ocasionar tragédias.

Há pouco mais de duas semanas, no dia 27 de agosto, a capital registrou um grave acidente que causou grande comoção entre a população . Suzy Pedrosa Caldas, de 38 anos e Maria Eduarda Caldas, de apenas 17 anos, foram esmagadas por uma carreta, na avenida Rodrigo Otávio, zona Sul de Manaus.

Madrasta e enteada estavam em um carro de passeio, quando pararam em um semáforo vermelho e foram atingidas pelo veículo pesado que não conseguiu frear a tempo. Em depoimento à polícia obtido pelo EM TEMPO , o motorista contou que no dia do acidente havia percebido um problema no freio da carreta, mas achou que não teria maiores gravidades.

Buscando dar uma resposta à opinião pública, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou uma operação com agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Na ocasião foram removidos oito caminhões para o parqueamento do órgão estadual e 25 condutores foram autuados por estarem transitando com irregularidades nos veículos.

As duas portarias de 2013 e 2015, publicadas pela prefeitura de Manaus, restringem a circulação de veículos pesados na avenida Constantino Nery e Djalma Batista (6h às 9h e 17h às 20h para veículos com mais de oito toneladas, e 9h às 17h para veículos acima de 16t), avenida Maceió (6h às 20h para veículos acima de 16t), Mário Ypiranga (6h às 9h para veículos acima de oito toneladas, e 9h às 20h para veículos com mais de 20t), e Umberto Calderaro (6h às 17h para veículos acima de 16t, e 17h às 20h para veículos acima de oito toneladas).

No entanto, motoristas de carretas seguem desrespeitando as leis e circulando em horários proibidos por normas locais.



Fluxo intenso e desrespeito às normas

Especialistas ouvidos pelo EM TEMPO afirmam que algumas das avenidas onde há o maior fluxo de veículos de grande porte são a Rodrigo Otávio, Buriti, Torquato Tapajós, Constantino Nery e Djalma Batista. Isso ocorre porque as vias são corredores importantes que interligam indústrias do Distrito Industrial, Porto de Manaus, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e BR-174.

De acordo com Hariney Mendonça, especialista em trânsito, o desrespeito às portarias municipais está ligada à capacidade dessas carretas em transportar grande quantidade de mercadorias e a inexistência de uma estratégia eficiente para o abastecimento das indústrias.

" O modus operandi da produção de uma empresa do Distrito Industrial [zona Sul da capital] requer, a todo momento, reposições de materiais, o que nem sempre pode ser ajustado aos horários onde o tráfego está mais ameno. Outra questão relevante é que as carretas têm uma capacidade muito maior para transportar cargas, em relação aos veículos de menor porte, o que reduz muito os custos das empresas " , explica.

Fiscalização precisa ser constante e efetiva

Para o engenheiro de trânsito Manoel Paiva, a fiscalização do sistema viário, especialmente em relação à circulação de veículos pesados precisa ser efetiva e permanente.

"A nossa legislação de trânsito é muito detalhada e rígida, mas se não tem pessoas nas ruas, agentes de trânsito para realizar uma fiscalização intensa, os condutores dessas carretas e os proprietários das empresas se sentem livres para ignorarem as normas da cidade, resultando em um trânsito cada vez mais desorganizado e inseguro", afirma o engenheiro de trânsito.

Paiva pondera que o trânsito da capital só poderá ser minimamente organizado quando essa medida for cumprida corretamente. "Não adianta termos bons dispositivos normativos, se ele não é cumprido. Se conseguirmos fazer valer a fiscalização, nós vamos diminuir os acidentes e poderemos melhorar esse cenário do trânsito de Manaus", conclui.

Anel Leste

Em 2019, o Governo do Amazonas iniciou as obras para o complexo Anel Leste, que vai interligar o Distrito Industrial e o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A intenção é tirar de circulação de outras vias da cidade as carretas que saem do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Entretanto, a conclusão está prevista apenas para dezembro do ano que vem. O contrato foi assinado em 2013 e ficou paralisado por cerca de cinco anos.

O corredor viário fará a ligação da Bola do Puraquequara, no Distrito Industrial 2, com a reserva Adolpho Ducke. "As carretas que trafegam ali pelo V-8, na General Rodrigo Otávio, representando um perigo para pedestres e condutores, vão ser tiradas de circulação desses trechos e destinadas para o Anel Leste, que vai fazer a ligação com a BR-174, com a AM-010, e também com o aeroporto por meio do Anel Sul”, afirmou o governador Wilson Lima.

IMMU

Em nota, o IMMU informou que realiza fiscalizações e monitoramento por meio de agentes de trânsito do órgão, utilizando viaturas e motocicletas. Entretanto, o IMMU não detalhou à equipe de reportagem o número de condutores de carretas autuados, neste ano, por descumprirem a portaria que estabelece horários para a circulação de veículos pesados.

