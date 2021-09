Lagoa Azul encanta e atrai visitantes para Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - Os apreciadores de filmes clássicos da Sessão da Tarde já devem conhecer “A Lagoa Azul”, filme que retrata a história de duas crianças abandonadas em uma ilha paradisíaca, mas, em Presidente Figueiredo (distante 120 quilômetros de Manaus), há também uma paisagem magnifica batizada de Lagoa Azul, por conta da coloração das águas do lago. Localizada na comunidade Nova Esperança, no KM-120 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Há três motivos que podem explicar a coloração da lagoa: a primeira é atribuída ao excesso de algas cianofíceas (algas azuis) na região; a água ser muito pura e refletir a cor azul e, ainda, a água da lagoa ser natural do aquífero das Guianas, principal manancial de água doce da América do Sul. Com profundidade de até 2,5 metros, a lagoa fica na coloração mais azul entre os meses de fevereiro a agosto.



Os visitantes da Lagoa Azul relatam uma sensação de paz espiritual, tranquilidade e afirma que a visita ao local revigora as energias.

" No meu caso, falando por mim, foi uma sensação maravilhosa, você sai leve, parece que tudo de ruim que estava em você ficou lá. Existem locais lá, que você fica relaxando e, quando percebe, está tão leve, calmo, a conexão com a natureza te liberta por inteiro. Difícil de descrever, eu tive experiências boas " relata Carol Santos, de 25 anos, empresária amazonense.

“A gente fica até em êxtase em chegar lá e ver que realmente é azul. Eu já fui duas vezes, é um lugar que gente até dúvida que temos aqui no Amazonas. Eu fiquei realmente encantada, pretendo voltar outras vezes, me apaixonei pela Lagoa Azul Park, ambiente muito lindo, e vários locais para tirar foto”, acrescenta a empresária.

Dona da página @vivendo_e_fotografand0, Carol Santos diz que o local traz paz espiritual | Foto: Divulgação

Outro visitante, o universitário e manauara Rhuan Gabino lembra também de como foi incrível a experiência ao conhecer o local.

" É um lugar incrível, tem uma beleza encantadora, você pode chegar, se banhar na água pura e cristalina, relaxar e sair com as energias renovadas! Ao chegar lá, você sente a sintonia com a natureza, que é algo marcante e te deixa impressionado por ver como somos agraciados de ter um lugar maravilhoso e belo dentro da nossa Amazônia " , disse o jovem.

Além de amazonenses, a Lagoa Azul é um espaço turístico para visitantes que vêm ao Estado. Do Rio de Janeiro, o militar Valney Diniz, de 26 anos, conheceu o espaço quando estava a serviço do exército em Manaus.

" Minha experiência foi ótima, tirando que não fui à época que a água estava azul, mas, do mesmo jeito estava um verde lindo. Experiência adorável, uma coisa que nunca tinha visto aqui no Rio de Janeiro " Valney Diniz, de 26 anos, militar.

Valney Diniz conheceu a Lagoa Azul e se encantou | Foto: Divulgação

Visitação

O local recebe cerca de 100 pessoas por semana e foi reaberto obedecendo de acordo os critérios de saúde contra a Covid-19, da Prefeitura de Presidente Figueiredo. Para entrar na lagoa é preciso pagar a entrada no valor de R$ 10,00 por pessoas, criança (entre 6 e 9 anos) paga R$ 7,00. Ao redor do espaço foi construindo um convés de madeira para facilitar o acesso à lagoa.

Local recebe cerca de 100 pessoas por semana | Foto: Divulgação

Perto da lagoa, há um restaurante que serve pratos regionais e um bar. Além disso, o espaço oferece acomodações no chalé, no valor de R$ 180,00 a diária de casal com café da manhã incluso. Para mais informações e agendamento o responsável, Marcelo William, disponibiliza o contato (92) 98429-5605.

Leia mais