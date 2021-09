Wilson anuncia investimento de mais de R$ 26 milhões para Tefé

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, na sexta-feira (10), mais de R$ 26 milhões em investimentos na infraestrutura de Tefé (a 592 quilômetros de Manaus). O valor será destinado para a reforma da estrada do Emade, via com 26 quilômetros de extensão na zona rural da cidade. Com o novo investimento, o volume de recursos para obras em Tefé, desde 2019, chega a R$ 56 milhões, o quarto maior realizado no interior do estado.

A obra a ser executada em Tefé, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), tem previsão de início para outubro deste ano. Serão reformados 26,60 quilômetros da estrada que dá acesso a outros ramais como o do Pavão. Esse ramal está com 83% das obras concluídas e recebeu investimentos de R$ 2.853.251,57.

“O município de Tefé é um município polo; é um município importante e que hoje tem o quarto maior investimento em infraestrutura do interior do Amazonas. Aqui nós fizemos um trabalho de pavimentação com um investimento de R$ 12 milhões, estamos agora pavimentando o ramal do Pavão, que vai ser entregue no final desse mês, e vamos começar em outubro a pavimentação da estrada do Emade, que é uma estrada importante”, destacou o governador Wilson Lima.

A agricultora Selma Gonçalves, de 60 anos, vive há 11 anos na estrada do Emade. Com um pequeno comércio montado na localidade, ela vive da venda de frutos como o açaí, cultivado no sítio onde mora, e pequenas mercadorias. Segundo ela, a reforma na estrada será um recomeço para a comunidade.

“Para todo mundo vai significar muito. Vai ser um sonho, como se ganhasse na loteria ter esse asfalto aqui bonito assim para descer por ele igual você corre numa rodovia, por exemplo. Você vai de carro, ver um carro passar assoviando porque o asfalto é muito bom”, disse Selma.

Investimentos

Além do ramal do Pavão e da estrada do Emade, o Governo do Estado já investiu em obras importantes para a infraestrutura do município.

No sistema viário, 69 ruas dos bairros Jerusalém, São José, Jardim Lara e Vila Boa Sorte foram reformadas. A via de acesso ao Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Francisco Hélio Bezerra Bessa, inaugurado pelo governador nesta sexta-feira, foi também revitalizada, incluindo serviços de drenagem, sinalização e calçamento, com investimentos totais de R$ 12.390.958,76.

Destaca-se, ainda, a construção da Unidade Prisional de Tefé. A obra recebeu recurso de R$ 8.246.775,61 e está com 82% dos trabalhos concluídos, junto à reforma do ramal de acesso à unidade prisional, em fase de elaboração de projeto.

Entre os recursos para Tefé, o Governo concluiu a obra do prédio anexo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O serviço foi finalizado em 2019 e recebeu investimentos de R$ 6.562.254,99.

