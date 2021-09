Prefeito de Iranduba chama escola de comunitários de ‘chiqueiro'

Iranduba (AM) - Em áudio atribuído ao prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), revelado na última semana, o gestor afirma que vai devolver o recurso vindo de emenda do deputado Sinésio Campos (PT), dinheiro que seria investido na construção de uma escola na comunidade do KM26, na zonal rural do município. Ferraz diz que pretende devolver o dinheiro porque não gosta da estrutura que os moradores estão construindo com o próprio dinheiro e, ainda, fala que estão “fazendo um chiqueiro para botar as crianças”.

Na comunidade do ramal 26, há cerca de mil moradores. Conforme os habitantes, a iniciativa de construir uma nova escola na comunidade surgiu porque a Escola Municipal Dona Maria Silva da Costa, único centro de ensino para as crianças da região, encontra-se em péssimas condições. E, mesmo sem apoio da Prefeitura de Iranduba, os moradores se uniram para construir o local, que agora está sendo ameaçado de ser derrubado pelo prefeito Ferraz.



O presidente da comunidade do KM26 diz que ficou ressentido ao ouvir o áudio do prefeito Augusto Ferraz. “Fiquei muito triste, a prefeitura nunca empregou nenhum recurso, nenhuma obra, aqui no KM 26. [Nessa obra] temos o telhado que o seu Beto deu, mas o resto foi nós, a comunidade. A gente está aqui todo dia, faz 20 anos que moro aqui na comunidade, e não tem uma obra de nenhum prefeito”, relata Francisco.

Áudio gera revolta

Nas redes sociais, os moradores estão divulgando o áudio e criticando a postura do prefeito Ferraz. “O senhor vem chamar de chiqueiro o dinheiro que foi investido do trabalhador. Eles estão tirando do bolso deles, você deveria ter vergonha dessa situação”, disse um internauta.

Conforme outros comentários nas redes sociais, o motivo do problema com dinheiro que seria investido na escola da comunidade do KM 26 encontra-se no fato do recurso ter sido conquistado pelo vereador Luis Carlos Velho (Republicanos), parlamentar irandubense de oposição ao Ferraz.



“Com dinheiro em caixa para a obra, você vem falar em devolver só porque está de birra com o vereador Velho. Ele conseguiu a emenda do projeto, ajude o vereador a trabalhar prefeito, não atrapalhar”, acrescenta o internauta.



Ao Em Tempo , o vereador Velho diz que ele e o povo de Iranduba só tem a lamentar a atitude do prefeito Ferraz.

" A gente só lamenta é lamentável isso, o que esperamos de um prefeito é, no mínimo, respeito com a sociedade, com o povo irandubense. Povo que elegeu ele, especial respeito com o povo do KM 26. A gente só tem a lamentar essa situação e ficar triste porque tem muitos prefeitos em todos os municípios que querem recurso, e ele quer devolver o dinheiro. É lamentável, a gente só tem a lamentar e esperar que isso não aconteça " Luis Carlos Velho, vereador de Iranduba.

A equipe de reportagem pediu esclarecimentos sobre o caso à assessoria da Prefeitura de Iranduba, mas não obteve resposta sobre o assunto.

