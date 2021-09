Vacinação contra a Covid-19 terá 15 pontos funcionando neste sábado

As unidades de saúde funcionarão das 8h às 12h e os pontos estratégicos, das 9h às 16h | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A vacinação contra a covid-19 terá 15 pontos de atendimento funcionando neste sábado (11), para a primeira e segunda doses. Serão cinco pontos estratégicos, nove unidades da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e uma escola, distribuídos em todas as zonas da cidade.

As unidades de saúde funcionarão das 8h às 12h e os pontos estratégicos, das 9h às 16h. Os endereços dos locais de vacinação podem ser consultados no site da secretaria pelo link https://bit.ly/38LqteB

A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, que teve início no dia 19 de janeiro deste ano, aplicou, até esta sexta-feira, 10, quase 1,5 milhão de primeiras doses. As segundas doses somam 633.287, o equivalente a 42,5% do total de primeiras doses até esta data.

Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis | Foto: Divulgação

De acordo com o Vacinômetro municipal, 83,5% da população vacinável, ou seja, pessoas que podem receber a vacina, segundo as orientações do Ministério da Saúde, já estão com a primeira dose. O total com o esquema vacinal completo e com a dose única é de quase 37%.

Os jovens de 12 a 17 anos que irão tomar a primeira dose deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados do pai ou mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos.

Neste último caso, será necessário assinar uma declaração de responsabilidade, o que poderá ser feito no verso da cópia do comprovante de residência que deverá ser apresentado junto com um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS).

O público a partir de 18 anos deve levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

Os interessados podem consultar o filômetro | Foto: Divulgação

Para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, a Semsa orienta que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus, com acesso pelo endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br.

Outro recurso disponibilizado pela secretaria é o Filômetro, que informa o movimento em cada um dos pontos de vacinação. A consulta pode ser feita no link bit.ly/filometrovacina.

*Com informações da assessoria

