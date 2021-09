Passageiro morre após passar mal em voo com destino a Manaus

O avião teve que mudar a rota e pousar em São Luís para que o homem pudesse ser atendido em uma unidade de saúde | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um passageiro morreu após passar mal durante um voo que saiu de Fortaleza com destino a Manaus, no Amazonas, na noite desta quinta-feira (9). O avião era da companhia Gol Linhas Aéreas, que lamentou o ocorrido. O homem não teve a identidade revelada.

Conforme a Gol, a aeronave saiu da capital cearense às 23h51. Durante a viagem, o passageiro passou mal a bordo e recebeu o primeiro atendimento de um médico que estava no voo.

Por conta do que aconteceu, a aeronave precisou mudar o trajeto para o Aeroporto de São Luís (MA), para a vítima receber atendimento hospitalar. No entanto, o homem morreu na unidade de saúde. Não há informações sobre a causa da morte do passageiro.

"A Companhia seguiu todos os procedimentos necessários e o cliente seguiu para o hospital na capital maranhense, onde infelizmente veio a óbito. A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que está prestando toda a assistência aos familiares do Cliente".

A companhia afirma declara que "ofereceu suporte aos demais passageiros para seguirem viagem até destino final".

Confira a nota da Gol Linhas Aéreas na íntegra:

"A GOL informa que, durante o voo G3 1919 (Fortaleza – Manaus), com saída no dia 9/09, às 23h51, um cliente passou mal a bordo e a aeronave precisou alternar para o Aeroporto de São Luís (MA).

O Cliente recebeu o primeiro atendimento pelo médico que estava a bordo da aeronave. A Companhia seguiu todos os procedimentos necessários e o Cliente seguiu para o hospital na capital maranhense, onde infelizmente veio a óbito.

A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que está prestando toda a assistência aos familiares do Cliente.

A Companhia ressalta ainda que ofereceu suporte aos demais passageiros para seguirem viagem até destino final.”

