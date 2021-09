Embriagado, homem pula em rio e morre afogado em porto de Manaus

O homem havia ingerido bebida alcóolica e tinha 32 anos | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um homem, identificado como Rodrigo, de 32 anos, morreu afogado na tarde desta tarde deste domingo (12), no Porto do São Raimundo, na zona Oeste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou o corpo da vítima de afogamento sem vida e informou que o homem estava embriagado, quando teria pulado.

De acordo com testemunhas, o homem estava ingerindo bebidas alcoólicas, quando decidiu entrar na água e nadar até um barco que estava ancorado a menos de 15 metros. Uma mulher que acompanhava Rodrigo percebeu que, em um momento, ele havia desaparecido.

O tenente Galeno do CBMAM informou que a moça ainda gritou pelas pessoas próximas ao local socorressem, no entanto, ninguém ouviu o pedido de ajuda. Ainda segundo o profissional, quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais e não o encontraram mais. O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida para iniciar as buscas.

" Fomos acionados com informações de que o cidadão saiu da margem e foi até o barco. E ele simplesmente sumiu. A moça que estava com ele gritou pelas pessoas que estavam aqui perto, porém o som do barco estava muito alto e não ouviram os pedidos de ajuda da mesma. E ele estava ingerindo bebida alcoólica, de acordo com o que ela informou, e já viu, né, não combina. " Galeno, Tenente

Depois de duas horas de buscas, o corpo de Rodrigo foi encontrado. Familiares, que estavam no local, se desesperaram ao terem a certeza de que o homem estava sem vida. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

