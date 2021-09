Apenas três municípios têm pacientes internados com Covid no Amazonas

Quatro pacientes estão internados com Covid-19 no interior, sendo dois casos em Itacoatiara, um em Humaitá e um em Santa Isabel do Rio Negro | Foto: Secom

MANAUS - Os dados epidemiológicos da Covid-19 no Amazonas demonstram uma redução dos números de casos e hospitalizações em todo o estado, principalmente no interior. Na segunda-feira (13), dos 61 municípios, apenas três registraram pacientes internados em leitos clínicos, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).



Quatro pacientes estão internados com Covid-19 no interior, sendo dois casos em Itacoatiara, um em Humaitá e um em Santa Isabel do Rio Negro. Esse número mostra que 58 municípios do estado não possuem leitos ocupados por pacientes em tratamento contra a doença.

“Qual variável temos este ano que não tínhamos no ano passado? É a vacina. Por isso, estimulem as pessoas que não se vacinaram a procurarem imediatamente os postos de vacinação das prefeituras e cumpram seu calendário de segunda dose”, disse o secretário de Saúde, Anoar Samad.

O secretário executivo de Assistência do Interior, da SES-AM, Cássio Espírito Santo, afirma que este cenário é resultado da adesão da população à vacinação durante as campanhas realizadas pelo Governo e pelas prefeituras. “Os números são positivos, mas essa adesão precisa ser de todos”, comentou o secretário.

Indicadores

Conforme dados epidemiológicos levantados pela SES-AM, no comparativo de agosto de 2020 com o mesmo período de 2021, houve uma queda de 65% no número de óbitos, as novas hospitalizações diminuíram 63% e os casos confirmados caíram 61%. Os óbitos saíram de 260 para 91; as hospitalizações reduziram de 815 para 302; e o número de casos caiu de 19.356 para 7.569.

A taxa de transmissão em 9 de setembro é de 0,86, ou seja, a cada 100 infectados pela Covid-19 estão transmitindo para outras 86 pessoas. Houve redução de 44% na média móvel de casos, comparada com 14 dias atrás e uma queda de 49% na média móvel de mortes, no comparativo com os últimos 14 dias.

Em todo o estado, 3.569.377 doses já foram aplicadas em todo o estado até a segunda-feira (13), sendo 2.411.098 de primeira dose, 1.111.934 de segunda dose e 46.345 com dose única.

*Com informações da assessoria

