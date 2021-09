Papa Francisco nomeia Virgilio Viana a membro de Academia Pontifícia

Na ocasião, foi entregue uma carta assinada em conjunto com o então Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que demonstrava a satisfação da Arquidiocese e da cidade de Manaus em receber o papa em solo amazonense | Foto: Gabriela Marino

Manaus (AM)- O superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, foi nomeado pelo Papa Francisco como membro da Pontifícia Academia das Ciências Sociais.

Este é mais um passo importante da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) para conscientização sobre a importância de manter a floresta em pé.

O órgão do Vaticano tem como objetivo promover o estudo e o progresso das ciências sociais, principalmente economia, sociologia, direito e ciências políticas.

" É com muita honra e um senso de responsabilidade ampliada que recebi a nomeação como membro da Pontifícia Academia das Ciências Sociais pelo Papa Francisco. Recebo esse convite com a humildade de quem sabe que o desafio pela frente é muito maior do que o que já pude fazer até agora " Virgilio Viana, superintendente-geral da FAS

Em 2016, Viana já havia convidado pessoalmente o Papa Francisco para visitar a Amazônia durante o 3º Simpósio da Juventude do Vaticano, realizado pela Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano e a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável (SDSN), que é vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU).

Na ocasião, foi entregue uma carta assinada em conjunto com o então Arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que demonstrava a satisfação da Arquidiocese e da cidade de Manaus em receber o papa em solo amazonense.

Declaração conjunta sobre mudança climática

Em uma iniciativa inédita, o Papa Francisco, o Patriarca Ecumênico Bartolomeu e o Arcebispo de Cantuária Justin Welby se uniram para alertar sobre a urgência da sustentabilidade ambiental, o impacto sobre a pobreza e a importância da cooperação global.

No documento pediram às pessoas que orem, nesta época cristã da Criação, pelos líderes mundiais antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP 26, que acontece em novembro.

“Creio que o Papa Francisco, ao fazer essa nomeação, teve em mente o caráter simbólico de nomear um cientista da Amazônia para posição tão relevante. Todos sabemos da elevada prioridade dada pelo pontífice à região, inspirado especialmente pelo Cardeal D. Claudio Hummes, que liderou o Sínodo da Amazônia e que agora atua como presidente da Conferência Eclesial da Amazônia (CEAMA). Ao assumir esse novo desafio e mantendo minhas funções na Fundação Amazônia Sustentável, recebo esse chamamento como uma oportunidade de renovar e ampliar meu engajamento com a missão de perpetuar a Amazônia viva, com todos e para todos. Essa é uma porta de entrada para colocarmos a Amazônia no centro de discussões da Academia”, completa Viana.

Sobre Virgilio Viana

Superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, é engenheiro florestal, PhD em Biologia pela Universidade de Harvard e Pós-Doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade da Flórida (EUA). É Livre Docente em Ciências Florestais pela Universidade Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP).

Entre 2003 e 2008, ele foi o primeiro secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Neste período, o desmatamento no estado caiu 70% e as áreas de Unidades de Conservação (UCs) cresceram 135%. Para chegar a esses índices, Virgilio atuou nas criações do primeiro Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, do Programa Bolsa Floresta e da primeira Lei de Mudanças Climáticas do Brasil.

Além de superintendente-geral da FAS, Virgilio é coordenador de uma iniciativa da ONU, a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN), um dos fundadores do Instituto Amigos da Amazônia (iAMA) e um dos principais nomes em atuação na defesa da conservação da floresta amazônica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Papa agradece orações dos fieis por sua saúde