Escola de Tempo Integral recebe novos ar-condicionado em Manaus

MANAUS - A Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Djalma da Cunha Batista, localizada no bairro Japiim, zona sul de Manaus, recebeu 26 novos aparelhos de ar-condicionado e serviços de manutenção e limpeza em aproximadamente 57 máquinas.



Desde o último mês de agosto, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, tem realizado uma força-tarefa com o objetivo de equipar as escolas de Manaus e do interior com novos aparelhos de refrigeração, além de realizar a manutenção e a limpeza dos equipamentos disponíveis nos prédios escolares.

“Para a gente, é muito importante estar recebendo estes aparelhos de refrigeração, visto que a demanda é comum no mês de setembro, em razão das altas temperaturas registradas em todo o estado com o ‘verão amazônico’”, disse a gestora da EETI, Jéssica Almeida.

Além dos novos aparelhos, as máquinas da unidade escolar receberam troca de gás, peças e carenagem, juntamente a serviços de lavagem e de conservação.

Para o administrador da escola, Almeirim Maquiné, os novos condicionadores de ar e os serviços de manutenção e limpeza nos demais contribuem ainda para o bom desempenho dos alunos.

“Sem dúvida alguma, com os serviços realizados em todos os aparelhos, nós temos a certeza que os estudantes desenvolvem um melhor desempenho na aprendizagem”, explicou Maquiné.

A EETI Djalma da Cunha Batista possui 819 alunos matriculados, distribuídos em 21 salas de aulas.

