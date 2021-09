Veja como participar da campanha "Doe um brinquedo e ganhe sorrisos'

Campanha ‘Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos’. | Foto: Divulgação/FPS

Manaus (AM) - O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), do governo do Amazonas, em parceria com todas as secretarias de Estado, iniciou a terceira edição da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos”. O objetivo da ação é arrecadar brinquedos para crianças de baixa renda, a serem entregues no decorrer do mês de outubro, contribuindo para tornar mais especial o mês em que se celebra o Dia da Criança (12 de outubro).

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, destaca a importância do brinquedo como recurso facilitador no processo de aprendizagem da criança e relembra o sucesso que a campanha teve nos anos anteriores. “Todas as edições da campanha foram um sucesso, graças ao empenho e dedicação dos servidores das secretarias de Estado, que uniram forças para fazer o Dia das Crianças ainda mais feliz. Mesmo em tempo de pandemia, não poderíamos deixar de realizar a terceira edição neste ano, seguindo as orientações e todos os protocolos de saúde. É sempre um prazer poder participar desses momentos que levam alegria e felicidade para essas crianças. Contem sempre comigo”, afirmou.

Meta

Em 2021, a meta será de 10 mil brinquedos arrecadados, entre novos ou em bom estado. As doações poderão ser feitas no Teatro Amazonas e Palacete Provincial, ou em qualquer das secretarias do Estado, até o dia 24 de setembro, nos horários das 8h às 17h.

Onde entregar

As entregas podem ser feitas ainda na sede do FPS, localizada na Sede do Governo, na avenida Brasil, 3.925, bairro Compensa. Os brinquedos arrecadados na campanha deste ano serão doados para associações cadastradas no Programa Pátria Voluntária, e associações que assistem crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica da capital e de municípios da Região Metropolitana de Manaus.

Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza

O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza atua fomentando projetos autossustentáveis, de geração de emprego, renda e inclusão social, que garantem os direitos dos idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica.



Leia mais:



Espaços culturais são pontos de arrecadação de brinquedos em Manaus

Governo do AM inicia campanha 'Doe um brinquedo e ganhe sorrisos'