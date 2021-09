Prédios históricos viram alvo de estudos na Faculdade Santa Teresa

A visitas vão acontecer até o mês de dezembro, em vários locais da cidade | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Faculdade Santa Teresa está promovendo uma série de atividades diferente para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo. Os estudantes, junto com os professores da instituição, estão visitando prédios históricos e espaços públicos culturais da cidade, com o objetivo de discutir e aprender de forma prática sobre aspectos culturais, tipologias e técnicas de construção.

Segundo a professora Melissa Toledo, as visitas vão acontecer até o mês de dezembro, em vários locais da cidade. Ela ressalta que as atividades práticas são uma excelente oportunidade para enriquecer o currículo. “O aluno consegue visualizar muito melhor aquilo que o professor ensina na sala de aula, quando visita in loco os espaços. Além disso, é uma oportunidade de conhecer a história da cidade. São esses estudantes que, depois de formados, irão contribuir para a preservação desses espaços”, afirmou.

As visitas iniciaram no último dia 10 de setembro, pelo Centro Cultural Povos da Amazônia e Museu do Homem do Norte. Nesta quarta-feira (15) os alunos irão percorrer o entorno da faculdade, observando a composição dos prédios ali instalados, as ruas de acesso. As próximas visitas acontecem de outubro a dezembro, no Palacete Provincial, Porto de Manaus, Alfândega, Centro Histórico e Teatro Amazonas.

Bate papo

Outra atividade do curso é uma roda de conversa que acontece no próximo dia 21 deste mês. Com o tema “Projetos especiais com execuções e competências e atribuições profissionais”, o evento vai reunir especialistas e estudantes para debater sobre as competências, habilidades e atribuições do arquiteto e urbanista.

A roda de conversa inicia às 18h30 e será transmitida pelas redes sociais da Faculdade Santa Teresa. Entre os profissionais convidados estão o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas, Jean Farias, o arquiteto e urbanista e engenheiro mecânico Fábio Peso e o arquiteto e urbanista Lucas Brito da Luz. A coordenadora do curso da FST, Melissa Toledo, será a mediadora.

Segundo Melissa Toledo, no curso os alunos têm contato com as tendências mais atuais do mercado. “A intenção com esses eventos é oferecer aos estudantes uma formação completa e proporcionar o contato deles com profissionais renomados e com grande experiência no mercado de trabalho. Isso é muito importante”, destacou.

Além de Arquitetura e Urbanismo, a Faculdade Santa Teresa, que fica na rua Acre, 200, Nossa Senhora das Graças conta com outros 10 cursos de graduação e mais 24 de pós-graduação. Tem como mantenedora Maria do Carmo Seffair e como diretora geral, Amanda Estald. Na faculdade o estudante dispõe de uma estrutura de excelência para a aprendizagem, com laboratórios e tecnologias que facilitam e auxiliam em todo o processo de formação.

