Idosos de asilos recebem 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus

| Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Idosos que vivem em instituições de longa permanência na capital receberam nesta quarta-feira (15) a terceira dose da vacinação contra a Covid-19. A primeira a receber as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foi a Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul, onde residem 116 idosos. O clima entre eles era de felicidade por ter a proteção reforçada.

Conforme a secretária Shádia Fraxe, que acompanhou o início da aplicação das doses, essa nova etapa abrange os idosos de 70 anos ou mais que vivem em casas de longa permanência, que já completaram o esquema vacinal de primeira e segunda dose há pelo menos seis meses.

"A partir do dia 17 deste mês, todos os idosos de 70 anos ou mais poderão ser contemplados com a terceira dose da vacina. Só pode tomar a terceira dose após completarem seis meses da conclusão do esquema vacinal, pois isso foi concluído por estudos e definido pelo Ministério da Saúde. A vacina utilizada para a terceira dose será a Pfizer", declarou a secretária da Semsa.

Para a idosa Dina da Costa Sancho, de 74 anos, uma das primeiras a tomar a terceira dose, a vacina é garantia de ter mais proteção e liberdade.

"Estou muito feliz. Já tomei as três doses e me sinto protegida com todos que moram aqui. Vamos ter mais liberdade, pois antes não podíamos nem sair do quarto. Agora já podemos caminhar aqui na instituição, isso é muito bom", declarou a idosa.

| Foto: Suyanne Lima

Shádia informou que existem aproximadamente 300 idosos em sete instituições locais de longa permanência e que as outras cinco serão visitadas nos próximos dias, encerrando o atendimento inicial a esse público. Ao mesmo tempo, começam a ser vacinados, na próxima sexta-feira (17), às pessoas com idade a partir dos 70 anos, que tenham recebido a segunda dose contra a Covid-19 há, pelo menos, seis meses.

No total, 68,8 mil idosos já receberam as duas doses do esquema vacinal, desde que este grupo prioritário começou a ser vacinado, em 29/1 (a partir dos 80 anos) e em 5/2 (a partir dos 70 anos).

Pontos

A vacinação dos demais grupos (adolescentes, pessoas que estão no prazo para a segunda dose e remanescentes de outras faixas etárias) segue de forma paralela e, por isso, segundo Shádia, a Semsa definiu que o horário e a capacidade de atendimento serão ampliados na sexta-feira (17), e sábado (18).

“Temos a expectativa de que a procura seja muito grande nestes dias, inclusive porque há aproximadamente 100 mil pessoas completando, nesta semana, o prazo para receber a segunda dose”, observou.

Serão 41 unidades de saúde da rede municipal e seis pontos estratégicos coordenados pela prefeitura, além de outros sete pontos de grande fluxo que estão sendo definidos pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). Na sexta-feira, todos funcionarão das 9h às 19h e no sábado, das 9h às 18h. A relação completa dos pontos estará disponível até quinta-feira, 16, no site da Semsa.

Para se vacinar, o idoso deve confirmar, no cartão de vacinação ou no site imuniza.manaus.am.gov.br, se tomou a segunda dose há seis meses ou mais e apresentar documento de identidade original com foto e CPF, além do cartão de vacinação.

