Amazonas faz ação em alusão ao Dia de Luta da Pessoa com Deficiência

MANAUS - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realiza neste sábado (18/09), das 8h às 14h, um mutirão para as Pessoas com Deficiência (PcDs), na Escola Estadual Mayara Aziz, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, zona centro-sul de Manaus.

Coordenada pela secretaria executiva da Pessoa com Deficiência (SePcD) da Sejusc, a iniciativa faz parte da programação especial da campanha Setembro Verde.

Entre os serviços oferecidos estão o cadastramento da Carteira de Identificação para Pessoa com Deficiência (CIPcD), emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), Passe Legal e medição de cadeira de rodas.

Além disso, no local vai ter também solicitação de Passa Fácil, do Cartão para Estacionamento Preferencial, solicitação de novos cadastros e atualização do Cadastro Único (CadÚnico), serviços de embelezamento e atendimento psicossocial para mulheres e verificação do andamento e solicitação para novos cadastros do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Para a secretária titular da Sejusc, Mirtes Salles, é importante promover ações para o público PcD, pois dessa forma estamos promovendo o exercício da cidadania e da inclusão social.

“Durante todo o ano, a SePcD realiza várias ações, e vamos continuar com essas campanhas para melhor atender esse público que tanto precisa de atenção. O Governo do Amazonas tem trabalhado diariamente para dar melhores condições de vida a todos”, disse Mirtes.

O secretário executivo da Pessoa com Deficiência (SePcD), Leandro Lopes, ressalta a importância que essa ação representa para essa parcela da população.

“Essa ação é fundamental porque garante ainda mais a inclusão das pessoas com deficiência, marcado este mês pelo Setembro Verde, mês que marca a luta pela inclusão das pessoas com deficiência, data esta que é celebrada no dia 21 de setembro. É o compromisso do Governo do Estado, ter esse olhar mais próximo de quem mais precisa”, ressaltou Leandro.

Este mês será todo voltado para a campanha Setembro Verde, marcada pelo Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21.

Instituída em 2005, pela Lei nº 11.133, e pensando na locomoção dos PcDs e seus familiares que tem dificuldades de deslocamento durante a semana, a data foi antecipada para sábado (18/09).

Parceria

O evento contará com a presença da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres da Sejusc (SEPM), do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

