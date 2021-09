Carregador de celular explode e fogo atinge casa em Manaus; veja vídeo

| Foto: Cesar Gomes

MANAUS - Um incêndio atingiu, na manhã desta quinta-feira (16), uma residência de dois andares, localizada na rua Ômega, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. As chamas iniciaram por volta das 9h e atingiram o andar superior e a parte do andar inferior. Não houve feridos.

Conforme o tenente Renê Dias, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o tempo resposta de atuação das equipes foi de cinco minutos.

"Conseguimos combater as chamas a tempo de que elas não se propagassem para as outras casas. A cobertura da casa era de madeira, que acaba queimando muito rápido. Possivelmente algum problema na parte elétrica. Utilizamos aproximadamente 1500 litros de água", destacou o tenente.

| Foto: Suyanne Lima

Moradores relataram que possivelmente o motivo do incêndio seria uma explosão na tomada pelo fato de alguém ter deixado um aparelho celular carregando.

"Foi uma explosão grande. Nos assustamos e quando vimos as chamas tentamos jogar água para apagar logo. Ainda bem que os bombeiros foram rápidos e que não tinha ninguém na casa. Nessa rua todas as casas são próximas e se as chamas se espalhassem o estrago seria muito maior", destacou uma moradora da área. A perícia deve identificar a real causa do incêndio.

Veja o vídeo

| Autor: Suyanne Lima