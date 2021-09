Piloto sobrevive a queda de avião no Amazonas nesta quinta (16)

Apenas o piloto estava na aeronave | Foto: Divulgação

Santa Isabel do Rio Negro (AM) - Uma aeronave modelo CESSNA 210 caiu nesta quinta-feira (16), nas proximidades do município de Santa Isabel do Rio Negro (município distante 631 quilômetros da capital), no rio Jutaí, na região dos índios Yanomamis. Apenas o piloto estava na aeronave e ele sobreviveu a uma pane no motor.

Por meio das redes sociais, o secretário de Cultura e Turismo de Santa Isabel do Rio Negro, Régis Goes, escreveu que segundo informações, o piloto Felipe Adolira conseguiu pousar em um rio após o problema mecânico. Ele estava fazendo o transporte de funcionários e cargas para a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) que atua no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami.

Na hora do acidente apenas o piloto estava na aeronave e chovia muito na região. O piloto foi resgatado e está sendo levado à sede de Santa Isabel do Rio Negro.

O Em Tempo solicitou mais informações do caso à Força Aérea Brasileira (FAB) e aguarda resposta.

