Covid19: Manaus suspende vacinação de adolescentes sem comorbidades

Manaus - A Prefeitura de Manaus, em atendimento à recomendação do Ministério da Saúde, determinou a suspensão da aplicação de vacinas contra a Covid-19, para o público de 12 a 17 anos, a partir desta sexta-feira (17), na capital.

De acordo com a Nota Informativa nº 001/2021, emitida pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid), apesar da vacina da Pfizer/BioNTehc estar autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para uso em adolescentes no Brasil, a recomendação para imunização dessa população foi revista e devem ser vacinados, a partir de agora, somente os que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade.

A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, informa que o município acata as orientações do Ministério da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), quanto aos públicos e tipos de imunizantes incluídos na campanha de vacinação contra a Covid-19 e que o atendimento dos adolescentes fora dos três critérios definidos pelo ministério seguirá suspenso em todos os pontos de vacinação, até que haja nova determinação.

Os adolescentes sem comorbidades, que já receberam a primeira dose, não devem receber a segunda. Só deverão completar o esquema vacinal os que estiverem em uma das condições recomendadas (deficiência permanente, comorbidades ou privados de liberdade).

A vacinação do público de 12 a 17 anos teve início, em Manaus, baseada na 10ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que orientava para a vacinação inicial de adolescentes com comorbidades e, “após a vacinação com a primeira dose da população acima de 18 anos”, para os sem comorbidades.

A decisão também levou em conta a Nota Informativa Conjunta nº 55/2021, da FVS-RCP e da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que incluiu a população de adolescentes de 12 a 17 anos com e sem comorbidades no Plano Estadual de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 no Estado do Amazonas.

Os adolescentes com comorbidades começaram a ser vacinados, em Manaus, em 13/8, e os sem comorbidades, no dia seguinte, 14. Até o momento foram vacinados com a primeira dose, na capital, 170.202 jovens de 12 a 17 anos.

