Sequelas pós-covid: os efeitos da síndrome em ex-pacientes do AM

MANAUS (AM) - Após o diagnóstico positivo para uma doença imprevisível como a covid-19, receber a alta hospitalar é a notícia mais aguardada por um paciente. No entanto, uma recente pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) revelou que cerca de 60% das pessoas hospitalizadas por causa da síndrome apresentaram sequelas após receberem alta. No Amazonas, onde há mais de 426 mil casos confirmados, não faltam relatos de ex-pacientes que seguem enfrentando os efeitos da doença.

O estudo está sendo realizado no Hospital das Clínicas da USP, e apesar de já ter chegado a informações importantes sobre os desdobramentos da saúde de ex-infectados, ainda não foi finalizado. Pesquisadores seguem investigando, por exemplo, se pacientes terão que conviver com as sequelas pelo resto da vida ou não.

Em Manaus, a supervisora de vendas Adriana Araújo, de 43 anos, adquiriu a covid-19 durante o segundo pico da doença que colapsou o sistema de saúde do Amazonas, no início do ano. Ela conta que mais de oito meses depois, ainda precisa realizar sessões de fisioterapia.

" Ainda tenho uma dificuldade muito grande para respirar, tenho melhorado muito, é verdade, mas sinto que o meu corpo ainda não é o mesmo de antes. Sinto um cansaço muito grande, às vezes é até ruim para eu utilizar a máscara fácil " , relata

De acordo com a supervisora, ela testou positivo para a síndrome no dia 12 de janeiro, e em questão de poucos dias, precisou respirar com ajuda de oxigênio, chegando a ficar com quase 70% dos pulmões comprometidos. Com os hospitais da capital amazonense superlotados na época, ela teve de ser tratada em casa.

"Foram dias terríveis, a gente estava naquela crise [da falta de oxigênio], foi um sufoco terrível para os meus irmãos conseguirem encher o cilindro com o oxigênio. Passamos longas semanas nessa situação, depois ainda cheguei a ficar internada por uns cinco dias, e foi então que recebi alta. Apesar de ainda estar com essa sequela, sou muito grata por ter sobrevivido", diz ela.

Distúrbio no olfato e paladar persistente

Mais de dez meses após ter sido infectada pela covid-19, o olfato e o paladar da universitária Sandrina Costa, de 22 anos, ainda não voltou ao normal.

"Não é que eu não sinta mais o sabor ou o cheiro das coisas, igual quando testei positivo para a doença, a situação é diferente. Após ter sido curado, esses meus dois sentidos voltaram, mas de forma irregular. Por exemplo, o café preto, para mim tem um aroma e um sabor completamente diferentes, agora sinto como se fosse muito mais amargo, não sei explicar ao certo".

A estudante descreve que teve covid-19 em fevereiro, mas não apresentou quadro grave da doença. "Fiquei hospitalizada apenas por dois dias, tive um pouco de dificuldade respiratória, mas tudo isso passou, menos esse distúrbio no paladar e olfato".

Sequelas se manifestam em diferentes partes do corpo

O pneumologista Carlos Carvalho explica que o novo coranavírus age diferente de outros vírus respiratórios já bastante conhecidos, como o H1N1, por exemplo.

Enquanto os vírus respiratórios em geral costumam contaminar células localizadas nas vias respiratórias superiores, como o nariz, garganta e traqueia, o que limita os danos causados, o agente infeccioso causador da covid-19 utiliza as vias respiratórias superiores apenas como porta de entrada para atingir as vias respiratórias inferiores, onde está localizada a região dos alvéolos, permitindo o acesso e circulação do vírus na corrente sanguínea e podendo causar danos em diversos órgãos.

" O novo coronavírus circula pela corrente sanguínea, e acaba tendo acesso às meninges, aos tubos digestivos, aos rins, ao fígado, só para exemplificar. Isso explica o motivo de nós termos testemunhado diversas manifestações agudas desse vírus. Porque quando ele entra e destrói nas células do nosso corpo, e se prolifera ao mesmo tempo, dependendo da intensidade dessa destruição, aquele órgão vai entrar em disfunção, persistente mesmo após o fim da covid " , explica.

Já a médica infectologista Mariana Croda ressalta que as sequelas podem atingir inclusive pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos. “A principal é a fadiga, esse cansaço, que pode durar alguns meses, mas é algo persistente. Vale ressaltar que ainda não temos um acompanhamento a longo prazo para definir qual o período que essas sequelas ficam, e se elas são permanentes, ou não”.

“O vírus causa manifestações neurológicas e isso pode se manifestar de várias formas: dores crônicas, dor de cabeça. Estamos vendo também outras doenças, como as de saúde mental, que também pode estar relacionado: depressivos, episódios de psicose, que também estão acompanhando a covid”, finaliza a especialista.

Projeto RespirAR

Buscando atender aos pacientes curados que apresentaram sequelas, o governo do Amazonas criou o projeto RespirAR, que já atendeu mais de 200 pessoas, segundo a Secretária Estadual de Saúde (SES-AM). Especialistas afirmam que a iniciativa é positiva, mas precisa ser ampliada consideravelmente para atender um número razoável de pessoas em um estado onde mais de 400 mil pessoas foram infectadas pela doença.

