Lixo Zero Manaus faz live sobre a Lei das Sacolas Plásticas

MANAUS - O coletivo Lixo Zero Manaus promove na próxima terça-feira (21) live para debater sobre a Lei das Sacolas Plásticas, que entra em vigor no dia 30 deste mês. A partir desta data, os estabelecimentos comerciais de Manaus não poderão mais distribuir sacolas plásticas aos consumidores, com os produtos vendidos. Terão que orientá-los para que passem a adotar caixas ou embalagens reutilizáveis.

A live será transmitida a partir das 18h, pelo instagram @manaus_lixo_zero. Contará com a participação de um dos autores da lei, o vereador Fransuá Matos.

O embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), em Manaus, o biólogo Daniel Santos, diretor da Damata Consultoria, explica que durante a live as pessoas vão poder tirar dúvidas, por exemplo, de como será feita a fiscalização do cumprimento da lei e como os estabelecimentos comerciais deverão orientar os clientes.

Daniel ressalta que este é um passo importante que Manaus está dando em relação à redução do plástico. Em outros estados, diz ele, essa lei já foi adotada e tem gerado impactos positivos para o meio ambiente. “O principal objetivo da lei é estimular a população a adotar outras alternativas para transportar as compras que não seja o plástico, como as sacolas reutilizáveis ou caixas de papelão”, destacou.

Ele acredita que, após o período de adaptação, a população vai compreender a importância desse ato e passará a adotar outras alternativas para o transporte das compras. “Essa medida trará inúmeros benefícios para o meio ambiente. Nossos igarapés estão repletos de plásticos, que levam centenas de anos para se decompor. Com a redução do uso, milhares de toneladas de plástico deixarão de prejudicar o ecossistema”, afirmou.

