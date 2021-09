Funcionário de concessionária de energia morre eletrocutado no AM

Manaquiri (AM) - O funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a Amazonas Energia identificado como Wenderson Domingos da Silva Moura, de 35 anos, acabou morrendo na tarde de quinta-feira (16), após ser atingido por um fio de alta tensão durante uma manutenção em um poste.

Testemunhas informaram que a vítima estava trabalhando quando acabou sendo atingida e recebeu a descarga elétrica. O homem ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Vídeos gravados pela população mostram o momento em que o funcionário chega no hospital da cidade e profissionais de saúde tentam reanimá-lo. No entanto, a tentativa não tem sucesso.

O corpo de Wenderson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e levado para exame necroscópico.

Em nota, a Amazonas Energia lamentou o fato ocorrido na tarde de quinta (16), no município de Manaquiri, onde de acordo com testemunhas, um colaborador da empresa terceirizada Norte Tech sofreu acidente por choque elétrico. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas infelizmente veio a óbito.

"Esta empresa, comprometida não somente com a prestação de seus serviços, mas com o bem-estar de seus clientes e da sociedade, prestará todo o auxílio necessário a família. Por fim, reiteramos que todo e qualquer manuseio da rede de distribuição somente poderá ser realizado pelas equipes técnicas autorizadas da empresa com os devidos equipamentos de segurança", finalizou a empresa em nota.

