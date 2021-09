Em meio à mata de Rio Preto da Eva, Apoema destaca-se entre balneários

Rio Preto da Eva (AM) - Na língua indígena tupi-guarani, apoema significa “aquele que vai mais longe” ou “aquele que vê mais longe” e, em Rio Preto da Eva, há um balneário com esse mesmo nome, situado em meio à mata do município, distante 79 quilômetros de Manaus. Localizado na estrada do alto rio, no km 8, o balneário recebe mais de 150 pessoas semanalmente e destaca-se entre os lugares turísticos para se banhar em Rio Preto da Eva.

Apoema foi inaugurado em 2019 e oferece um serviço direcionado à tranquilidade e ao bem-estar das famílias, sem discriminação a qualquer grupo familiar, garante a responsável pelo local, Daniela Branicio.



" O lema do Apoema é encantar pessoas, oferecendo qualidade, conforto e bom atendimento em meio à floresta, num ambiente mais rústico e agradável possível. Temos uma gastrônoma, chefe de cozinha e organizadores de eventos na equipe " , afirma a empresária.

Daniela Branicio é uma das responsáveis pelo espaço turístico. | Foto: Divulgação

O balneário busca seguir diretrizes indígenas e conta, até mesmo, com pratos típicos da culinária dos povos originários. A preservação ambiental é também um ponto onde o espaço turístico destaca-se, com a menor interferência possível à natureza.



“Eu converso muito com meus clientes sobre os cuidados, porque a natureza é nossa mãe, por conta dela tudo cresce, floresce, e, por isso, devemos ter cuidados redobrados para protegê-la”, disse Daniela.

Balneário busca seguir alguns processos indígenas. | Foto: Divulgação

Dificuldade devido à pandemia

A pandemia, causada pela Covid-19, trouxe dificuldades financeiras para os trabalhadores que dependem do movimento turístico de Rio Preto da Eva.

“Foi bem difícil, perdemos mercadorias que acabaram vencendo, mesmo assim, ficamos felizes e damos graças a Deus porque não perdemos nenhum ente querido da família Apoema. Hoje, todos os colaboradores estão vacinados, e ainda seguimos as medidas sanitárias de prevenção à Covid”, relata a empresária.

Pandemia afetou o movimento, mas, após o fim das restrições, ele está voltando a crescer | Foto: Divulgação

“Na reabertura do Apoema, o nosso movimento aumentou muito e isso acabou colaborando nos prejuízos. Atualmente, no nosso melhor dia, aos domingos, trabalhamos com até 15 pessoas, aos sábados com 10 funcionários e, na quinta e sexta-feira, no máximo com quatro colabores", lembra.

" Apoema é um local para quem procura tranquilidade, as pessoas vêm gostando dessa ideia, do aconchego, tranquilidade, ambiente familiar. Há dificuldades, mas conseguimos ultrapassá-las " , disse Daniela Branicio.

Apoema é um balneário para quem busca tranquilidade, diz a proprietária | Foto: Divulgação

“Estar na comunidade Nova Jerusalém, na estradinha do Alto Rio é para mim um prazer e uma alegria. Me sentir parte de uma comunidade e levar um olhar diferente para eles, assim como receber a visão de mundo deles e uma troca gratificante e enriquecedora”, disse a empresária.

Segundo a empresária, o espaço terá um desfile de moda e uma exposição de artes brevemente.

