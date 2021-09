Enfermeira assume FVS-RCP após diretor pedir exoneração no AM

O diretor-presidente pediu para sair por motivos pessoais | Foto: Divulgação

O biólogo Cristiano Fernandes pediu exoneração do cargo de diretor-presidente interino da FVS-RCP por motivos pessoais. A solicitação foi acatada pelo governador do Estado, Wilson Lima, e publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas, divulgada nesta sexta-feira (17).

Em nota, a FVS-RCP manifesta agradecimento ao agora ex-diretor-presidente pelo desempenho no serviço público durante os nove meses de gestão.

Em seu lugar, foi nomeada a enfermeira Tatyana Amorim, que já atuava como diretora técnica da FVS-RCP ao lado de Cristiano Fernandes. Assume a diretoria técnica da FVS-RCP, a enfermeira Adriana Elias que atuava como chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica da instituição.

Cristiano assumiu a FVS-RCP após a morte, vítima de covid-19, da diretora-presidente, Rosemary Costa Pinto. Rosemary atuou à frente da FVS-AM desde o início da pandemia e participou de coletiva onde houve anúncio do primeiro-caso de Coronavírus (Covid-19) no Amazonas, no dia 13 de março de 2020.



