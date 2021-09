Moradores denunciam falta de segurança nas ruas de Manacapuru

Manacapuru (AM) - O trânsito ocasionado por uma mobilidade urbana ruim é pauta comum em capitais por todo o Brasil. No entanto, a mesma situação acontecer em uma cidade do interior do Amazonas não é habitual. Infelizmente, é o que ocorre no município de Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus), os moradores sofrem com a falta de sinalização e fiscalização correta na cidade.

Os residentes de Manacapuru descrevem o estresse diário que é ter que sair para as ruas e enfrentar o trânsito caótico e inseguro que a cidade possui. As ruas são perigosas tanto para os condutores, quanto para os pedestres.



A reportagem do Em Tempo esteve na avenida principal do município, a Boulevard, no Centro da cidade, e pôde presenciar o perigo em que os pedestres e motoristas do local correm. É uma verdadeira disputa territorial em que ambos competem por um espaço.

É uma disputa territorial em que motoristas e pedestres competem por um espaço. | Foto: Bianca Fatim

A principal faixa de pedestre que tem na avenida movimentada é uma que fica em frente a uma agência bancária do município, localizada na avenida Boulevard, e que é bem movimentada e frequentada pelos moradores da cidade.

A reportagem pode presenciar e vivenciar o perigo em que os pedestres correm naquela avenida e ao tentar atravessar a faixa. Não possui um semáforo ou uma placa escrita “Pare”. Ao atravessar a rua, a pessoa tem que “meter a cara” e fazer um sinal pedindo para que os veículos parem, que algumas vezes são atendidos e outras não.



Mototaxistas sofrem com a falta de mobilidade urbana

A Boulevard, por ser uma avenida bem movimentada, possui diversos pontos de moto táxi. Uma das principais atividades de emprego que gera renda no local é a de mototaxista, no entanto, os condutores são alguns dos que mais sofrem com a falta de sinalização na cidade.

Condutores classificam a avenida Boulevard como uma “loucura” | Foto: Bianca Fatim

O mototaxista Marcos, de 43 anos, contou que a avenida é perigosa e que frequentemente é cenário de acidentes. A principal reclamação dele é sobre a falta de sinalização no local e sobre a falta de respeito que as pessoas possuem com o trânsito.

" Quase todos os dias tem acidente aqui (avenida Boulevard). Invés deles colocarem placas não. A cidade não tem quase nenhuma sinalização e as pessoas não respeitam o trânsito " , contou o mototaxista.

O também mototaxista Fernando Silva, de 34 anos, revela que já quebrou o braço em um acidente no município e que existem muitas pessoas que são imprudentes, justamente por não haver uma fiscalização. O condutor classifica a avenida como uma “loucura” e que pelo menos uma vez ao mês morre alguém no local.

" Já quebrei meu braço em um acidente de moto e sei que as pessoas não respeitam o trânsito aqui. É uma loucura essa avenida e todo mês morre alguém. Não tem segurança nenhuma para gente " Fernando Silva, de 34 anos, mototaxista.

Falta de ação da Prefeitura

Um mototaxista, que não quis se identificar, de 41 anos, afirma que a falta de mobilidade urbana na cidade é culpa da Prefeitura de Manacapuru. Ele relata que o poder executivo até tem uma fiscalização, porém, que apenas fiscalizam os mototaxistas e esquecem de fiscalizar os outros motoristas.

" Prefeitura não faz nada pela mobilidade daqui. Não há sinalização e temos que contar com a sorte. Além disso, eles ainda ficam fiscalizando só nós mototaxistas que estamos fazendo nosso trabalho. Os outros motoristas não há fiscalização. Só a gente paga o pato e é injusto com a gente " , desabafa o trabalhador.

Sem fiscalização, motoristas desrespeitam regras de trânsito diariamente | Foto: Bianca Fatim

Outro morador que trabalha como mototaxista revela que o lugar sempre tem acidente e culpa a prefeitura por não colocar sinalização no local. O homem, que também não quis se identificar, culpa o poder executivo pela falta de sinalização e atenção à via.

" Essa avenida é a mais perigosa que tem aqui, sempre tem acidente. Olha como funciona o trânsito aqui. É caótico. A gente arrisca a nossa vida e dos pedestres " , disse o morador.

Além da avenida, outras ruas movimentadas de Manacapuru não possuem sinalização. A situação é a mesma e os manacapuruenses precisam contar com a sorte.

Leia mais:

Escolas de Manacapuru recebem investimentos de mais de R$ 2,2 milhões

Prefeitura de Manacapuru é alvo de investigação por superfaturamento