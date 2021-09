Wilson Lima dá início à nova frente de obras da modernização da AM-010

| Foto: Divulgação/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima deu início, neste sábado (18), aos trabalhos da quarta frente de obras para reforma e modernização da AM-010. A nova etapa iniciou em Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), onde hoje ele cumpre agenda para entrega da reforma de 45 ruas do município e assina a ordem de serviço para a pavimentação do ramal do Sulivan Portela.

O Governo do Estado também realiza hoje, em Rio Preto da Eva, ações na área social, como emissão de documentos e distribuição de tambaqui no programa Peixe no Prato, e faz entregas a instituições do setor primário e social, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), libera crédito e anuncia vagas em cursos de qualificação, entre outras atividades.

As obras na AM-010 (que liga Manaus a Itacoatiara) começaram em 12 de agosto com duas frentes de obras: uma partindo da capital e outra em Itacoatiara no mesmo dia; o município também já ganhou a terceira frente de intervenções. A quarta frente começa hoje em Rio Preto. Mais outra etapa ainda será montada, chegando a um total de cinco frentes com obras simultâneas.

Segundo o governador, o planejamento é entregar 100 quilômetros ainda neste ano. E todos os 250 quilômetros da AM-010 até o fim do ano de 2022. O investimento total na reforma e modernização da AM-010 é de R$ 366.051.861,42, dos quais R$ 220 milhões são de uma emenda do senador Omar Aziz; e R$ 146.051.861,42 do Governo do Estado.

“Estamos iniciando aqui mais uma frente dessa obra histórica para o estado do Amazonas. Recuperar e modernizar a AM-010 significa pavimentar o caminho para o desenvolvimento. É qualidade de vida para as pessoas que moram aqui; é geração de emprego e renda porque só nessa obra estamos gerando 10 mil empregos diretos e indiretos. É uma obra que transforma a vida das pessoas”, disse o governador ao ressaltar que a obra é importante não só para Manaus e Itacoatiara, mas para Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga, além de beneficiar também Urucurituba, Urucará e São Sebastião do Uatumã.

Estiveram presentes no lançamento da nova frente de obras os deputados estaduais João Luiz e Abdala Fraxe, o deputado federal Alberto Neto, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Sousa, e vereadores municipais, o prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahime secretários de Estado.

Sistema viário

Wilson Lima também inaugura, neste sábado, as obras do sistema viário de Rio Preto da Eva. São 8,6 quilômetros de extensão e as obras incluíram 45 ruas dos bairros Carlos Braga, Monte Castelo, Bairro da Paz, Parque dos Coqueiros e Conjunto Sebastião Ferreira da Costa.

Ainda no município, o governador vai assinar a ordem de serviço da obra de reforma do ramal do Sulivan Portela, também conhecido como ramal Francisca Mendes. São 19,34 quilômetros que receberão asfalto de qualidade e drenagem.

Social

Em Rio Preto da Eva, órgãos estaduais realizam hoje, por determinação do governador, várias ações sociais, como a emissão de documento de Registro Geral (RG) e Certidão de Nascimento, além de atendimento jurídico, psicossocial e orientação sobre a rede de proteção para mulheres. A programação inclui cadastro para o programa Idoso Empreendedor que libera microcrédito para pessoas com 60 anos ou mais investirem em seus negócios. Também haverá cadastro para emissão de carteiras que garantem direitos da pessoa com deficiência.

O governador também entrega 128 notebooks para estudantes do ensino médio da rede estadual, uma parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas. Anuncia mil vagas em cursos de qualificação profissional e ações na área do turismo, de liberação de crédito, meio ambiente, setor primário e cultura.

Peixe no Prato

Wilson Lima também participa da quarta edição do Programa Peixe no Prato Solidário. Ao todo, mais de 3 toneladas de tambaqui roelo adquiridas de piscicultores locais que serão doadas, beneficiando, aproximadamente, mil famílias. Além do peixe, também será distribuída uma tonelada de farinha e meia tonelada de limão.

*Com informações da assessoria

