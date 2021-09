Sistema viário de Rio Preto da Eva é inaugurado por Wilson Lima

| Foto: Lucas Silva/Secom

MANAUS - O governador Wilson Lima inaugurou, neste sábado (18), obras do sistema viário de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). Com investimento de mais de R$ 5 milhões, a recuperação incluiu 45 ruas, dos bairros Carlos Braga, Monte Castelo, Bairro da Paz, Parque dos Coqueiros e Conjunto Sebastião Ferreira da Costa, totalizando 8,6 quilômetros de extensão.

Durante programação em Rio Preto da Eva, o governador também assinou a ordem de serviço da reforma do ramal do Sulivan Portela, também conhecido como ramal Francisca Mendes. Com quase R$ 14 milhões de investimentos, a obra vai abranger 19,34 quilômetros.

As intervenções no ramal incluem serviços de terraplenagem; regularização de subleito; compactação de aterro; pavimentação com reforço de base; sub-base; aplicação de revestimento asfáltico com CBUQ, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente; sinalização horizontal e vertical; além de pintura de faixas laterais.

Teresinha de Souza é moradora do ramal do Sulivan, área onde agricultores produzem açaí, cupuaçu e hortaliças em geral. “Nós padecemos muito com esse ramal, muito precário. Eu tenho 14 anos aqui e tivemos vários carros quebrados, muita coisa, não só eu como toda a comunidade. E ela tá vindo, essa obra, muito bem-vinda e muito abençoada”, disse.

Logo no início da manhã, no primeiro compromisso em Rio Preto da Eva, o governador Wilson Lima deu início à quarta frente de obras da reforma e modernização da rodovia AM-10.

Com investimento de mais de R$ 366 milhões, os trabalhos de reciclagem, fresagem, pavimentação em TSD (Tratamento Superficial Duplo) e asfaltamento abrangem 250,40 quilômetros de extensão. A previsão de conclusão de toda a obra é para dezembro de 2022.

“Estamos trabalhando para transformar essa rodovia em um grande corredor de atividades econômicas, levando em consideração o potencial de Itacoatiara, de Silves com a questão gás natural, Itapiranga e o município aqui de Rio Preto da Eva, onde a gente caminha para a implantação do Distrito Agrobioindustrial”, disse o governador ao também destacar o papel social da obra, que gera 10 mil empregos diretos e indiretos.

“É importante do ponto de vista social porque nós estamos trabalhando agora com quatro frentes de obras. Estamos torcendo para que o sol seja mais firme e a gente tenha menos chuva para entregar 100 quilômetros neste ano e ano que vem entregá-la completamente concluída”, completou.

Os deputados estaduais Abdala Fraxe e João Luiz, o deputado federal Alberto Neto, os prefeitos de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, Anderson José de Sousa e Mário Abrahim, respectivamente, vereadores municipais e secretários de Estado acompanharam o início dos trabalhos.

