População de Borba recebe ação de assistência social e cidadania

BORBA (AM) - Em mais uma ação de fortalecimento da assistência social, a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) levou um mutirão de serviços ao município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada na sexta-feira (17) e no sábado (18), no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) José Holanda Cavalcante.



Entre os serviços oferecidos, todos de forma gratuita, estavam a emissão de 1ª via de Carteira de Identidade (RG) para pescadores e estudantes, corte de cabelo, teste de glicemia e atendimento oftalmológico. Na ocasião, também foram entregues 150 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, 150 kits de higiene para alunas da rede pública estadual de ensino e 25 kits maternidade para mulheres gestantes.

“Achei ótimo. Neste ano vou fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e o Processo Seletivo Contínuo (PSC) e ainda não tinha meu RG. Sou grata ao Governo do Amazonas pelo trabalho para garantir a nossa cidadania. Foi uma ajuda muito bem-vinda”, disse a estudante Marcely Tenazor, de 16 anos, que emitiu a 1ª via do seu RG durante o mutirão.

A Seas esteve ainda na Associação Lar Cristo Rei, onde entregou 120 cestas básicas às famílias atendidas pela instituição.

" O Governo do Estado tem trabalhado arduamente para garantir a segurança alimentar e a dignidade dos amazonenses. É um trabalho árduo, mas nós estamos aqui por todos. Esse é o recado: o governo enxerga e pensa no seu povo. Essas cestas e esses kits serão o conforto de muitas famílias pelos próximos dias " titular da Seas, Alessandra Campêlo





