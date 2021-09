Em Rio Preto, obras em ramal irá facilitar escoamento de produtos

As intervenções no ramal incluem serviços de terraplenagem; regularização de subleito; compactação de aterro; pavimentação com reforço de base; sub-base, entre outros | Foto: Divulgação/Secom

RIO PRETO DA EVA (AM) - As obras de reforma no ramal do Sulivann Portela trouxeram novas perspectivas para a vida de produtores rurais que moram no local, situado no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus). A revitalização foi anunciada pelo governador do Estado, Wilson Lima.



O produtor rural Emiran Monteiro é morador do ramal há mais de 10 anos. Ele conta que, desde que chegou no local, onde hoje cultiva açaí e mandioca, o asfalto na pista é um anseio muito grande dos moradores, agora finalmente atendido.

" Esse asfalto chegou em ótima hora. Aqui nós temos produtor pequeno com sonhos grandes”, disse. “Hoje chegou um cara que cuida do pequeno, e ele sente na pele a necessidade que o pequeno produtor tem, então parabéns Wilson Lima, daqui a uns dias eu tenho certeza de que isso aqui vai estar asfaltado e eu vou poder passar com o meu carro " Emiram Monteiro, produtor rural

O sonho de ter um ramal com qualidade também é compartilhado pelo produtor rural Raimundo Evilávio. Na propriedade em que vive com a família, ele produz cupuaçu, mandioca e pupunha. A produção, no entanto, acaba tendo dificuldade de ser escoada devido às condições da pista.

“Por várias vezes já perdi minha produção por falta de condições de transportar para a cidade. Várias vezes prometeram, os outros governadores prometeram e nada. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos realizando um sonho que eu pensei que nunca ia se realizar e hoje estou vendo ele ser concretizado”, celebra.

A ordem de serviço da reforma do ramal do Sulivan Portela, também conhecido como ramal Francisca Mendes, foi assinada neste sábado pelo governador Wilson Lima, que esteve presente no local. Com quase R$ 14 milhões de investimento, a obra vai abranger 19,34 quilômetros.

Serviços

As intervenções no ramal incluem serviços de terraplenagem; regularização de subleito; compactação de aterro; pavimentação com reforço de base; sub-base; aplicação de revestimento asfáltico com CBUQ, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente; sinalização horizontal e vertical; além de pintura de faixas laterais.

