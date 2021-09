Veja quem pode tomar a dose de reforço da vacina contra Covid-19

| Foto: João Viana /Semcom

MANAUS - A aplicação da terceira dose de vacina contra a Covid-19 é destinada ao público que tomou a segunda dose ou dose única há, pelo menos, seis meses. Inicialmente, será vacinada a população que tenha 70 anos ou mais, incluindo idosos abrigados em instituições de longa permanência.

O imunizante será da Pfizer. Para a aplicação da dose de reforço será usada a mesma carteira de vacinação em que foram registradas a primeira e segunda doses.

Mutirão de vacinação

Na sexta-feira (16) e sábado (17), foi realizado mais um mutirão de vacinação em Manaus com a aplicação da primeira, segunda e a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, mais de 76 mil pessoas receberam o imunizante.

Com o número, a edição alcançou a terceira maior marca de pessoas vacinadas em todas as ações. Nove postos coordenados pelo Governo do Estado atenderam a população, em parceria com a Prefeitura de Manaus.

O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, agradeceu o empenho da população, que garantiu que a edição fosse a terceira com maior número de pessoas imunizadas contra a doença.

“Encerramos o 20º mutirão do Governo do Amazonas neste dia de hoje. Eu quero agradecer a população aqui de Manaus, que atendeu ao chamado do governo, atendeu o nosso chamado, para que você viesse receber a 1ª dose, a 2ª dose e também a 3ª dose, ou dose reforço. Muito obrigado. Nós alcançamos mais de 76 mil doses nesses dois dias de mutirão. É o Governo do Amazonas, trabalhando para melhorar, cada vez mais, a sua saúde”.

Emoção ao receber terceira dose

A emoção de ver a família protegida contra a Covid-19 não tem preço, principalmente para grupos mais vulneráveis como os idosos. Foi o que Caliria Hayek, de 53 anos, vivenciou na sexta (17), ao aproveitar o novo mutirão do Vacina Amazonas para levar a mãe, de 72, para receber a terceira dose contra o coronavírus, no Sambódromo. Foram aplicadas a a terceira dose entre pessoas acima de 70 anos que tenham recebido a segunda dose ou dose única até 31 de março.

“É um sentimento de agradecimento, agradecimento ao SUS, agradecimento a este momento maravilhoso em que a minha mãe está recebendo a terceira dose. Eu incentivo a vocês incentivarem a seus pais, avós, tios, a todos da família, a trazerem seus familiares para tomar a vacina”, disse Hayek.

A mãe de Caliria, Maria do Perpétuo Socorro Moura, é médica e atuou na linha de frente no combate à pandemia de Covid-19.

