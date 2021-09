Em Manaus, workshop mostra como aumentar a renda mudando a aparência

| Foto: Divulgação

MANAUS - Mudar a imagem pessoal tem ganhado cada vez mais importância no mercado de trabalho. Pensando nisso, a consultora de imagem Ghiysa Benchimol realiza o Workshop "O que nunca te contaram sobre ter uma imagem de sucesso" na próxima quinta-feira (23).

"Em muitas fases das nossas vidas, ficamos desmotivadas e isso reflete no nosso estilo. Com o worshop, a pessoa que quer se colocar com uma boa imagem vai descobrir como se resgatar e ser quem é em toda sua potência", destacou a consultora.

O Workshop será realizado às 19h30 (horário Manaus) de forma on-line. Para se inscrever no workshop basta acessar ghiysa.com.br/workshop/, cadastrar o nome completo e o e-mail. Um link de acesso será enviado ao endereço eletrônico cadastrado para acesso à palestra. Um grupo no aplicativo WhatsApp foi criado para interação dos participantes com a equipe da consultora de imagem.

Ainda conforme Ghiysa Benchimol, que atua no segmento do desenvolvimento humano e na consultoria de imagem há cinco anos, o objetivo é descobrir quais são os pontos fortes e como usá-los ao seu favor para ter uma imagem de impacto positivo.

"Quando percebi que mudando a minha comunicação interna, automaticamente meus resultados também se modificariam. Isso refletiu na minha postura, na maneira de falar e consequentemente na maneira de me vestir. Quando estamos alinhados com a nossa essência, nosso interior se engrandece e nosso exterior se ilumina".

SERVIÇO

O QUE?: Workshop "O que nunca te contaram sobre ter uma imagem de sucesso"

QUANDO?: Dia 23 de setembro, às 19h30, em formato on-line

*Com informações da assessoria

