Prodam explica inconsistências no serviço de pagamento do Detran AM

Processamento de Dados Amazonas S.A. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A. (Prodam) informpu na tarde desta terça-feira (21), por meio de nota que a disponibilização do serviço de pagamento de taxas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) via Pix foi adiada para as 17h de hoje (21/09)

Durante a madrugada, a Empresa identificou inconsistências na emissão do QR code que gera o pagamento.

Em razão disso, visando minimizar os impactos junto ao cidadão e ao Detran-AM, a Prodam optou por adiar algumas horas a disponibilização do novo serviço.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Solução tecnológica da Prodam reúne dados sobre vítimas de violência

Atendimentos do Detran são suspensos por falta de sistema nesta quinta