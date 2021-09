Zona Sul de Manaus recebe pacote de obras em infraestrutura

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus está executando os trabalhos do pacote de “Obras de Verão” no bairro São Lázaro, zona Sul, onde está sendo finalizado o recapeamento completo da rua Gregório Dias, que há mais de 20 anos não recebia infraestrutura.

Os trabalhos integram o programa de crescimento econômico e social "Mais Manaus", lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que, entre outras ações, prevê a recuperação de 10 mil ruas na capital.

Os serviços foram acompanhados pelo vice-prefeito Marcos Rotta, que também visitou obras no Centro, Alvorada e São Geraldo. “Nós seguimos aproveitando o verão para intensificar nossos trabalhos de revitalização das ruas da capital, seguindo a determinação do prefeito David Almeida que, assim como eu, está diariamente fiscalizando obras por toda Manaus. Com essa presença intensa, nós temos dado um novo ritmo na administração, e as coisas têm andado com muito mais agilidade”, disse Marcos Rotta.

O vice-prefeito também esteve na rua Péricles de Moraes, no mesmo bairro, que está sendo fresada para também ser recapeada. “Mesmo enquanto estávamos no inverno, trabalhamos de forma intensa e, em nove meses de gestão, 5 mil ruas da capital foram recuperadas com obras pelos nossos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Além de asfaltamento, também intensificamos o trabalho em frentes de drenagem e muitos outros, que garantiram melhorias em todas as zonas da cidade”, afirmou o vice-prefeito.

Marcos Rotta fez questão de lembrar que a prefeitura tem realizado ainda grandes intervenções na cidade, como no recapeamento de vias importantes, como as avenidas Torquato Tapajós, Governador José Lindoso e Professor Nilton Lins, além de atuar em grandes obras de contenção, como as que estão sendo executadas na Cidade Nova e Colônia Terra Nova.

Prefeitura comemora mais de mil mudas

No Dia da Árvore, comemorado nesta terça-feira, 21/9, a Prefeitura de Manaus celebra 1.071 mudas nativas da região Norte, plantadas por meio do projeto “Manaus, te quero verde”. A ação, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o Instituto Soka, Fundação Rede Amazônica e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), iniciou em junho deste ano e tem como objetivo sensibilizar a comunidade escolar em relação à preservação do meio ambiente.

O projeto é organizado pelas Ocas do Conhecimento Ambiental, da Semed, e busca promover uma mudança nos hábitos ambientais dos estudantes, além de arborizar as áreas urbana e rural de Manaus.

De acordo com o subsecretário de Gestão Educacional, Carlos Guedelha, neste dia de comemoração, a Semed incentiva as crianças desde a educação infantil aos adolescentes do ensino fundamental, sobre a consciência ambiental.

“A terra é a nossa casa e precisamos aprender a cuidar da natureza e do meio ambiente, ainda mais por estarmos na Amazônia. Neste Dia da Árvore, queremos reforçar a importância de cuidarmos do meio ambiente, de preservarmos a natureza, só assim poderemos ter um futuro melhor. Por meio do 'Manaus, te quero verde', as crianças aprendem sobre esse cuidado, por isso a Semed está fazendo o correto em aliar educação com sustentabilidade”, destacou Guedelha.

