Faculdade Santa Teresa oferece vários serviços e orientações gratuitas

MANAUS - A Faculdade Santa Teresa realiza, neste sábado (25), mais uma edição da ação de responsabilidade social “Educação Urbana e Ambiental”. Neste dia, das 9h às 12h, na sede da instituição, na rua Acre, 200, bairro Nossa Senhora das Graças, serão oferecidos serviços e orientações gratuitas para a comunidade.

A diretora geral da Santa Teresa, Amanda Estald, ressalta que a faculdade abre as portas para a comunidade conhecer parte do conhecimento que está sendo produzido na instituição. "O papel de uma faculdade vai além da função de ensinar. A instituição também tem o dever de contribuir com a comunidade em que está inserida”, afirmou.

Ela explica que os estudantes terão a oportunidade de vivenciar na prática os ensinamentos na sala de aula e a comunidade terá acesso a serviços e orientações de qualidade. Estão envolvidos na ação estudantes e professores dos cursos de Direito, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Administração e Ciências Contábeis.

O curso de Direito, através do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), vai oferecer, das 9h às 11h30, orientações para a comunidade e também agendamento para atendimento no serviço da faculdade, caso haja necessidade. Já o curso de Psicologia realiza, das 10h30 às 11h30, a palestra “Setembro Amarelo: conhecer, agir e prevenir”. No mesmo horário, também haverá uma roda de conversa sobre “Como escolher uma profissão: orientação profissional e de carreira”.

As crianças poderão participar da oficina “Sua Cidade”, das 10h às 11h, promovida pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Pedagogia. Através de conversa, contação de história, pintura e desenho, elas aprenderão sobre a formação das cidades. No mesmo horário, os cursos de Administração e Ciências Contábeis darão orientação sobre como montar um currículo e educação financeira.

