Atendimentos médicos eletivos caíram 38% em meio à pandemia no AM

MANAUS (AM) - O medo de se infectar, a destinação de leitos para covid-19 e as restrições de acesso aos hospitais em função da pandemia provocaram uma queda abrupta de 38% no número de procedimentos eletivos - todos aqueles que não são de urgência ou emergência - registrados no Amazonas entre 2019 e 2020. Segundo um levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em 2019 foram 1.034.729 procedimentos em todo o Estado, número que desabou para 641.213 no ano passado.

No resto do país, a redução foi de 28% nos atendimentos eletivos. Analisando-se as cirurgias eletivas (marcadas previamente) hospitalares ou ambulatoriais, a queda foi de 15% no Amazonas. Já no Brasil, houve um recuo de 31%.

Ainda segundo o estudo detalhado do CFM, foi registrada uma redução de pelo menos 16 milhões de exames com finalidade diagnóstica, 8 milhões de procedimentos clínicos, 1,2 milhão de pequenas cirurgias e 210 mil transplantes de órgãos, tecidos e células em todas as regiões do país.

Segundo o professor Rodrigo Vaz Ferreira, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o resultado é similar ao de outros países com grande volume de intervenções cirúrgicas e pode se deve, em grande medida, aos esforços contra a covid-19. “Por um lado, essa redução se explica pela priorização de procedimentos mais urgentes, realocação de recursos e manejo dos profissionais de saúde durante toda a pandemia”, relata Ferreira.

No entanto, o clínico geral João Filho explica como esses procedimentos afetam a saúde de grande parte da população, especialmente em que possui comorbidades, e precisa de acompanhamento e procedimentos médicos frequentemente.

" Algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e câncer, por exemplo, não podem ter seus tratamentos interrompidos. Além disso, o diagnóstico precoce de diversas enfermidades aumenta as chances de cura e diminui os riscos " , ressalta o médico.

João Filho também destaca que com os casos de covid-19 em queda no Amazonas e no resto do país, a rede pública precisa ser remobilizada e voltar às atenções para os procedimentos eletivos.

"Para preservar leitos e evitar o colapso do SUS houve a suspensão dos procedimentos eletivos no período mais severo da pandemia. Agora, com as taxas de ocupação dos hospitais em declínio, é importante os serviços de saúde estarem preparados para uma retomada segura dos atendimentos e procedimentos, especialmente as cirurgias eletivas", finalizou.

Universitário há quase quatro anos na fila da cirurgia



Diagnosticado com estenose aórtica aos 4 anos, o universitário Gabriel Monteiro, 22, precisa passar por uma cirurgia para colocar prótese de válvula aórtica.

A estenose ocorre quando há um estreitamento na válvula aórtica do coração, o que dificulta a passagem de sangue, causando disfunção no coração, cuja principal finalidade é justamente fazer o sangue circular no organismo, em um movimento de direção única: de um lado, manda sangue oxigenado e rico em nutrientes; de outro recebe o sangue que circula pelo corpo para oxigená-lo novamente.

Na fila da cirurgia desde 2018, o universitário conta que passou por um procedimento "paliativo" chamado valvuloplastia, uma plástica na válvula, quando ainda tinha 9 anos.

" Preciso fazer o implante dessa prótese para me manter saudável mesmo, é uma questão de necessidade. Eu lembro que no ano passado, essas cirurgias foram suspensas por conta da pandemia, eu até achei bom porque como sou do grupo de risco, temia me infectar caso ficasse internado no hospital " , comenta Gabriel.

Ainda no primeiro semestre do ano, o tão esperado dia chegou. Gabriel foi chamado a comparecer no Hospital Francisca Mendes, Zona Norte, para iniciar os preparativos para a cirurgia, mas um erro no preenchimento no formulário acabou adiando, outra vez, o procedimento na válvula aórtica.

"Foi um sentimento de muita frustração, quando fui até o hospital, e li os meus documentos, percebi que havia um equívoco no meu prontuário. Por conta do erro, algumas etapas terão de ser refeitas e vou precisar aguardar mais algum tempo", finalizou.

Ministério da Saúde delega organização

Na semana passada, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a organização dos procedimentos de saúde e dos critérios para definir prioridades cabe aos estados e municípios. Queiroga também destacou que o órgão disponibilizou R$ 350 milhões em recursos adicionais para esse tipo de procedimento.

Dados da pasta apontam que, em todo o país, no primeiro semestre deste ano foram realizados 3,7 milhões de cirurgias eletivas, com aumento em relação ao mesmo período de 2020, com 3,4 milhões desses procedimentos, mas ainda há queda se comparado ao primeiro semestre de 2019, quando equipes de saúde fizeram 4,9 milhões de cirurgias.

