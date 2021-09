Decreto libera postos 24h e amplia capacidade de pessoas em festas

As alterações foram apresentadas e debatidas com representantes dos demais poderes e órgãos de controle do estado | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (22), atualizações no decreto de medidas relacionadas à Covid-19, que passam a valer a partir desta quinta-feira (23).

As mudanças aprovadas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento incluem a permissão de eventos com ocupação de 75% do espaço, até o limite de 500 pessoas, e o funcionamento 24 horas de supermercados, postos de combustível e lojas de conveniência.

As alterações foram apresentadas e debatidas com representantes dos demais poderes e órgãos de controle do estado, em reunião virtual no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), zona centro-sul de Manaus.

As medidas levaram em consideração a redução nos indicadores da Covid-19 no Amazonas.

"Amanhã a gente tem um novo decreto em vigor que a gente fez ajustes, dentre eles o aumento da ocupação para realização de eventos, que passou a 75% de ocupação nos espaços onde serão realizados, limitado a até 500 pessoas, sem pista de dança. E tem que apresentar o cartão de vacinação com pelo menos a primeira dose, e se tiver já próximo de tomar a segunda dose, também ter a comprovação da segunda dose”, destacou o governador.

Conforme definição do Comitê de Enfrentamento da Covid-19, a quantidade de músicos em eventos está condicionada ao cumprimento de normas sanitárias, como distância de um metro e meio entre os integrantes do grupo, e também à comprovação de vacinação.

Em relação aos supermercados, a abertura está permitida por 24h, mas permanece o limite de 50% de capacidade e a manutenção dos protocolos de segurança: uso de máscaras, aferição de temperatura nas entradas e álcool em gel para os clientes.

Para os postos de combustível e lojas de conveniências, não está autorizado o consumo de produtos nos locais.

Indicadores

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), os números relacionados a novos casos, hospitalizações e óbitos por Covid-19 no Amazonas seguem em ritmo de queda.

Ao realizar um comparativo do período de 1º e 20 de setembro dos anos de 2020 e 2021, a redução no número de casos da doença no Amazonas chega a 84%.

Em hospitalizações, a diminuição registrada foi de 93%, na comparação entre os dias 1º a 16 de setembro de 2020 e 2021.

Em relação a óbitos por Covid-19 a queda foi de 80% na comparação do dia 1º ao dia 18 de setembro dos dois anos.

De acordo com o secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, os indicadores refletem diretamente o impacto positivo da vacinação no estado.

“Esses dados não mentem. Nós tínhamos a mesma população, o mesmo clima, a mesma época. Qual foi ou qual é a variável que não tínhamos ano passado e temos esse ano? A vacina. Então gente, está aí, vamos todos estimular a vacinação, ainda temos muitas pessoas que se recusam, inclusive, a tomar a 1ª dose. Temos que orientar as pessoas cada vez mais a procurarem a sua 2ª dose e agora temos a dose de reforço também que precisa ser aplicada”, afirmou Anoar Samad.

