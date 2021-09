Wilson Lima libera pagamento de indenizações do Igarapé do Quarenta

O Governo, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), já indenizou de 2,7 mil famílias | Foto: Secom

Manaus - O governador Wilson Lima liberou, nesta quinta-feira (23), o pagamento para mais 99 famílias do Igarapé do Quarenta, no trecho da avenida Costa e Silva (Silves) e rua Maués, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Nos 33 meses da atual gestão, o Governo, por meio da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), já indenizou de 2,7 mil famílias que aguardavam há mais de dez anos pelos pagamentos referentes a reassentamentos do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+).

" Isso é importante porque tira aquelas pessoas da beira do igarapé, da condição de vulnerabilidade. Isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E essa sempre foi uma determinação minha, sempre foi um compromisso meu desde que eu assumi o governo, de indenizar todas aquelas pessoas que têm direito, para poder ter uma vida mais digna e uma vida melhor " Wilson Lima, governador

Os pagamentos dessas famílias foram efetuados no Centro Estadual de Convivência do Idoso, na rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul da capital. Estiveram presentes os vereadores de Manaus Wallace Oliveira, Jaildo dos Rodoviários e Dr. Daniel Vasconcelos, além do diretor-presidente da Suhab, João Coelho Braga, e da subcoordenadora da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Viviane Dutra.

De 2019 até setembro desse ano, já foram investidos R$ 56,7 milhões em recursos para assegurar que as famílias retiradas de áreas alagadas e de vulnerabilidade social sejam reassentadas em novas áreas, com saneamento e infraestrutura.

Desse total de recursos, já foram beneficiadas famílias que residiam nos Igarapés do São Raimundo, Mestre Chico, Sharp, Cachoeira Grande e Quarenta.

Para a ação desta quinta-feira, o Governo vai disponibilizar o valor de R$ 7,3 milhões, em recursos financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Até o fim de dezembro, estão previstos aproximadamente R$ 5 milhões para indenizações das famílias que residiam no Igarapé do Quarenta, o que deverá concluir o Plano de Reassentamentos do Prosamin+ nessa área.

Famílias beneficiadas

Os benefícios liberados às 99 famílias estão divididos em: 24 indenizações (valores que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel); 46 bônus-moradia no valor de R$ 50 mil (solução aplicada para aquisição de casa regularizada no mercado imobiliário); 21 auxílios-moradia no valor de R$ 6 mil (aplicada a inquilinos e cedidos atendidos pelo programa); seis Fundos de Comércio (espaço comercial pequeno); e dois Terrenos.

O Governador aproveitou para conversar com os presentes ao evento. | Foto: Secom

Com esses benefícios pagos, o Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), poderá avançar nas frentes de obras do Igarapé do 40 que prevê a requalificação urbana com obras de esgotamento sanitários e viária, que vão otimizar o trânsito da cidade. O projeto também ampliará espaços para prática esportiva e lazer da população.

Wilson Lima cumprimenta famílias que receberam a indenização. | Foto: Secom

