Obra de calçadão na Cosme Ferreira é fiscalizado em Manaus

Manaus (AM)- O prefeito David Almeida fiscalizou, na manhã desta quinta-feira (23), a etapa final da implantação dos quase três quilômetros de calçada realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), na avenida Cosme Ferreira, na Colônia Antônio Aleixo, zona Leste.

Com a obra, a população ganha um local adequado e seguro para a prática desportiva.

" No meu primeiro dia de mandato, vim aqui, e os moradores fizeram esse pedido. Por muitos anos, eles solicitaram das antigas gestões municipais, mas nunca foram atendidos. Os moradores utilizam esse calçadão para realizar caminhadas ou pedalar no fim da tarde. Agora, nós estamos finalizando esse serviço, que vai trazer segurança e qualidade de vida para os moradores do local. Vamos entregar um calçadão totalmente revitalizado, e esse padrão vamos levar para outras áreas da cidade " David Almeida, prefeito de Manaus

Vinte e cinco servidores da Seminf trabalham na execução da obra . Ao todo, são mais de 560 mil metros cúbicos de concreto utilizados para a realização do trabalho, o que vai oferecer qualidade de vida e segurança aos moradores do bairro.

As equipes atuam no local desde o início do ano, com a revitalização de ruas, recuperação de redes de drenagem, desobstrução de bueiros, entre outros serviços que não chegavam ao local devido à distância.

"Manaus é uma cidade grande, e, como gestor, tenho a obrigação de levar os serviços oferecidos pela prefeitura para todas as zonas da capital. Diariamente, visito os bairros e ouço da população as suas necessidades. A população pode ter certeza de que vamos chegar a todos os bairros e melhorar a infraestrutura da cidade", garantiu o prefeito.

