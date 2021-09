No Dia Mundial sem Carro, PMAM realiza Passeio Ciclístico Tiradentes

A Ciclopatrulha realizou uma blitz educativa na orla da Ponta Negra. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Nesta quarta-feira (22/09), data em que se comemora o Dia Mundial Sem Carro, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Ciclopatrulha, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e o movimento social Pedala Manaus, realizou o 6º Passeio Ciclístico Tiradentes, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

Por volta das 17h, a Ciclopatrulha realizou uma blitz educativa na orla da Ponta Negra, onde foram repassadas orientações, visando o respeito ao ciclista e às regras de circulação e segurança no trânsito.

A ação contou com a participação de 10 profissionais, que abordaram veículos, entregaram panfletos de conscientização e realizaram adesivagem voltada à responsabilidade dos condutores no respeito à distância de 1,5 metro do ciclista.

A sexta edição do Passeio Ciclístico Tiradentes iniciou pouco depois, por volta das 19h. A primeira edição noturna do evento reuniu mais de 300 ciclistas, que receberam camisetas e kits de prevenção à Covid-19, da Cruz Vermelha brasileira.

Os ciclistas percorreram uma rota de 12 quilômetros, com posto de auxílio de hidratação, sendo acompanhados, ao longo de todo o percurso, por batedores do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), do IMMU e da ambulância da Diretoria de Saúde da PMAM, que prestou apoio no local.

Ao término, foi realizada a entrega de prêmios aos inscritos, além do sorteio de cinco bicicletas, realizado entre participantes civis e militares.

“A bicicleta tem diversos benefícios. Não polui, tem baixo custo e ainda faz bem à saúde”, frisou o comandante da Ciclopatrulha, capitão PM Roberto Vieira.

O evento em alusão ao Dia Mundial sem Carro tem por objetivo incentivar o uso da bicicleta como modo alternativo de mobilidade urbana, evitando a poluição do meio ambiente, e estimular a prática do ciclismo como estilo de vida saudável.

*Com informações da assessoria

