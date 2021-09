Efeito Thor: novas rachaduras deixam BR-319 interditada; veja vídeo

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) – A BR-319 voltou a enfrentar novos problemas com crateras no asfalto, na manhã desta sexta-feira (24), interditando a rodovia. Desta vez, o asfalto cedeu na altura do quilômetro 118, interrompendo o trânsito para os municípios de Careiro da Várzea e Manaquiri.

A cratera teria surgido a partir de um bueiro, depois que fortes chuvas atingiram a região, de acordo com a superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Arlene Lamego. A correnteza, então, teria causado uma erosão e o desabamento da pista.

Ainda de acordo com ela, o DNIT está atuando para resolver a situação e, em breve, liberar a pista.

Outro caso

Mês passado, o mesmo problema com relação a um bueiro aconteceu na altura do quilômetro 29. Vale lembrar que a rodovia é a única alternativa de via terrestre que liga o Amazonas com o restante do Brasil e está em condições precárias de trafegabilidade em vários pontos.

Inaugurada em 1976, a BR-319, a rodovia tem mais de 800 quilômetros de extensão, porém somente os segmentos localizados próximos às capitais estão asfaltados.

Há trechos não pavimentados que causam prejuízos a quem necessita trafegar pela estrada. As alternativas à rodovia são o transporte aéreo ou por barco, em uma viagem que dura quase uma semana.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Queimadas já afetaram 95% das espécies do bioma Amazônia

Wilson anuncia investimento de mais de R$ 26 milhões para Tefé