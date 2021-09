Em Humaitá, bombeiros combatem incêndio em área florestal

Os bombeiros foram acionados para combater um incêndio que percorria um quilômetro de mata rural. | Foto: Secom

Humaitá - Crimes ambientais têm crescido cada vez mais no Amazonas. Na manhã de quinta-feira (23), por exemplo, equipes do Corpo de Bombeiros enfrentaram mais uma situação que envolve crimes deste tipo.

Desta vez, atuando na operação Tamoiotatá, no município de Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), onde atenderam uma ocorrência de incêndio em área florestal localizada no quilômetro 106 da BR-319. Agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), que estão no estado desde o início deste mês, também auxiliaram nos trabalhos realizados pelos bombeiros.

De acordo com o relatório da ocorrência, os bombeiros foram acionados para combater um incêndio que percorria um quilômetro de mata rural. Além dos focos de incêndio, a área também estava sendo desmatada. No local, as equipes detectaram resíduos de cinza e carvão. Os bombeiros utilizaram bombas costais e abafadores para combater o incêndio.

Outras ocorrências

Na terça-feira (21), as equipes que atuam na operação Tamoiotatá também foram acionadas para combater um incêndio em vegetação, de médias proporções, em um terreno próximo a algumas residências e da Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Humaitá. O fogo foi controlado com a utilização de cerca de três mil litros de água para uma área queimada de, aproximadamente, 900 metros quadrados.

Operação Integrada

A operação Tamoiotatá tem atuado, desde abril deste ano, contra crimes ambientais no sul do Amazonas - região considerada de maior vulnerabilidade para o avanço do desmatamento e das queimadas ilegais no estado. Ao todo, 312 pessoas, entre servidores e brigadistas florestais, compõem o efetivo.

Fazem parte da força-tarefa equipes da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), integradas à Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e, também, à Força Nacional, que integra as ações do Estado, por meio da Operação Guardiões do Bioma.

Da SSP-AM, o efetivo de campo conta com equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar (PMAM) e da Polícia Civil (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

Participam ainda as secretarias executiva-adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), executiva-adjunta de Operações (Seaop) e executiva-adjunta de Inteligência (Seai).

