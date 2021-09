Wilson Lima apresenta plano que amplia oferta de consultas no AM

O projeto Examina+ está disponibilizando, apenas no HPS, 86.471 exames por mês, incluindo 3.320 sessões de fisioterapia para a rede de saúde | Foto: Lucas Silva/Secom

MANAUS (AM) - O governador Wilson Lima apresenta, nesta sexta-feira (24), o plano para acelerar consultas e exames na rede estadual de saúde.

Os projetos Consulta+ e Examina+ fazem parte do Programa Saúde Amazonas e iniciam com a oferta de 86.471 exames e serviços terapêuticos, além de 11.990 consultas a mais no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Rinald Abdel Aziz, na zona norte de Manaus.

Por meio dos projetos, o Governo do Amazonas amplia o acesso a procedimentos na rede pública estadual, modificando também o perfil de atendimento do Delphina Aziz para além da Covid-19.

O Governo do Amazonas ainda prepara o lançamento, nos próximos dias, de um projeto para ampliar a oferta de cirurgias eletivas no Estado | Foto: Lucas Silva/Secom

Assim, o HPS passará a ofertar na rede estadual de saúde um total de quase 98,5 mil procedimentos ambulatoriais por mês, utilizando toda a sua capacidade instalada. Os agendamentos serão via Central Unificada de Regulação e Agendamento de Consultas e Exames (Cura).

O plano do Governo do Amazonas, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), já iniciou com a abertura dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) do Delphina Aziz para a rede. O projeto Examina+ está disponibilizando, apenas no HPS, 86.471 exames por mês, incluindo 3.320 sessões de fisioterapia para a rede de saúde.

Já o projeto Consulta + vai ofertar, a partir do início de outubro, também no Delphina Aziz, 11.990 consultas/mês, ajudando a desafogar a rede ambulatorial do Estado. Além de 8.370 consultas/mês em 15 especialidades médicas, serão ofertadas 3.620 consultas de ambulatório cirúrgico. São consultas especializadas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia adulto e infantil, reumatologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia adulto e infantil, otorrinolaringologia, pneumologia adulto e pediátrico, urologia e nutrição.

De acordo com a SES-AM, a expansão da oferta de procedimentos será gradual, iniciando agora com a abertura do Hospital Delphina Aziz para a rede e continuará se expandindo, com a contratação em curso de novos serviços

O Governo do Amazonas ainda prepara o lançamento, nos próximos dias, de um projeto para ampliar a oferta de cirurgias eletivas no Estado, o Opera+, que também deverá utilizar a capacidade instalada do Delphina Aziz, com 11 salas cirúrgicas funcionando para realizar 1.265 cirurgias eletivas por mês, somente naquela unidade hospitalar.

Estrutura completa

Em 2019, quando Wilson Lima assumiu o governo, o HPS Delphina Aziz estava subutilizado, tendo somente 30% da capacidade ativada. Em janeiro daquele ano, apenas dois dos seis andares funcionavam com um pronto-socorro, serviço de apoio diagnóstico e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Entre 2020 e 2021, o Delphina Aziz tornou-se o hospital de referência para a Covid-19 no Estado. Nesse período, o Governo do Amazonas colocou para funcionar, pela primeira vez desde que foi inaugurado em 2014, todos os seis andares da unidade para atender a alta demanda por internação ocasionada pela pandemia de Covid-19.

O Hospital Delphina Aziz tem 32 mil metros quadrados de área construída, com 11 salas cirúrgicas, 30 consultórios ambulatoriais, Centro de Controle Operacional (CCO), Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI); Centro de Reabilitação e Fisioterapia; Parque Tecnológico com mais de 1,6 mil equipamentos de Alta, Média e Baixa Complexidade, entre eles os de tomografia, ressonância magnética, radiologia, ecocardiograma, equipamentos de ultrassonografia, mamografia, entre outros.

Veja a transmissão :

Governador apresenta plano que amplia oferta de consultas e exames na rede estadual | Autor: Portal Em Tempo





*Com informações da assessoria

Leia mais

Atendimentos médicos eletivos caíram 38% em meio à pandemia no AM



Prefeito de Manaus visita obras de infraestrutura no Jorge Teixeira