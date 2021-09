HPS Platão Araújo celebra 15 anos de serviços no Amazonas | Foto: Sephora Melo/HPS Platão Araújo

Manaus (AM) - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, iniciou, nesta quinta-feira (23), a programação de aniversário da unidade com uma série de palestras para os funcionários e colaboradores, abordando seu histórico desde a fundação do HPS.

O Pronto-Socorro, vinculado à rede estadual de urgência e emergência, está há 15 anos a serviço da saúde na capital amazonense, sendo referência na zona leste de Manaus.

Os ciclos de palestras iniciaram na segunda-feira (20/09) e abordaram temas sobre cada setor clínico do hospital, relatados por profissionais fundadores de cada especialidade.

A copeira clínica Claudeci Azevedo é servidora do HPS desde o início de suas atividades e diz sentir orgulho por ainda poder contribuir com o crescimento do hospital.

“O sentimento é de orgulho por ver que todo trabalho vale a pena, ao ver que o Platão se tornou um hospital de referência”, disse.

Para quem chegou agora o sentimento é de acolhimento, como a técnica de enfermagem Bruna Souza.

“No início eu tive medo, nunca havia trabalhado com urgência e emergência, mas o Platão Araújo é um ‘pai’, pois aprendemos um pouco de tudo e assim podemos ajudar mais e melhor os pacientes que o procuram”, contou.

Para a diretora Aída Tapajós, a relação de compromisso entre o Hospital e seus funcionários o fortalece.

“Nesta comemoração de 15 anos, percebemos que a maioria dos servidores está desde a fundação dessa unidade. É uma equipe que ama o que faz e está extremamente comprometida, aceitando todo e qualquer desafio”, afirmou.

A diretora acrescentou, ainda, que a luta nesse período de pandemia tornou a data mais especial.

“Depois de estarmos quase superando uma pandemia, esses ‘Anjos da Saúde’ mereciam sim celebrar, ainda com todos os cuidados, claro. Estamos comemorando a vida com alegria. Sabendo que temos vitalidade para dar para nós mesmos, nossos familiares e nossos pacientes. O cuidador precisa de cuidados”, concluiu a diretora.

Inovação

Durante a pandemia de Covid-19, o HPS Platão Araújo por intermédio de sua diretoria, em parceria com o Hospital Sírio Libanês (SP), implantou o Programa Lean nas Emergências, que tem como objetivo reduzir a superlotação do atendimento hospitalar.

A unidade é um dos cases de sucesso do hospital paulista no concurso Kaizen de Boas Práticas.

Além disso, o HPS é o primeiro hospital público do Amazonas a aplicar o Outpatient Parenteral Antimicrobial (OPAT) – Internação Domiciliar e Terapia Antimicrobiana Parental – uma solução para a superlotação hospitalar.

O programa consiste em manter o paciente internado, porém na comodidade do seu lar, indo à unidade de saúde para avaliações médicas e medicação ministrada pelos profissionais do hospital.

Esse procedimento é adotado apenas em casos que necessitam de acompanhamento médico, mas dispensam internação convencional.

Histórico

O HPS Platão Araújo foi fundado no dia 26 de setembro de 2006, com o objetivo de atender à demanda de atendimento de Urgência e Emergência na zona leste, assegurando as necessidades de Políticas de Saúde, no seu âmbito de atuação.

A média mensal de atendimentos no HPS, após as ondas de contaminação de novo coronavírus, é de 3.436 pacientes.

