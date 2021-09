Prefeitura inicia campanha antirrábica na zona rural de Manaus

MANAUS (AM) - Com a estimativa de vacinar 12 mil animais – entre cães e gatos - o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, da Prefeitura de Manaus, iniciou a etapa rural da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica Animal, nas comunidades rurais – terrestre e fluvial. Os trabalhos, que iniciaram na última terça-feira, 21/9, seguem até 18/11.

“A campanha de vacinação antirrábica animal acontece todos os anos, reforçando as ações de controle da raiva animal que o CCZ desenvolve. É importante que a população fique atenta porque a vacina antirrábica deve ser aplicada anualmente para garantir a proteção de cães e gatos contra a doença”, ressalta a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe.

As ações da campanha irão atender as comunidades situadas nos ramais e vicinais das rodovias AM-010 (Manaus – Itacoatiara) e BR-174 (Manaus – Boa Vista). Na rodovia AM-010, a campanha vai abranger a área até o quilômetro 80, limite com o município Rio Preto da Eva; e na BR-174, a campanha atenderá comunidades até o quilômetro 56, assegurando a imunização de cães e gatos no limite do território do município de Manaus.

Ribeirinhos

Na zona rural fluvial, o CCZ vem trabalhando nas comunidades ribeirinhas situadas na calha do rio Amazonas, com apoio do Distrito de Saúde (Disa) Rural. Para receber a vacina, os cães e gatos precisam ter pelo menos três meses de idade e apresentar boas condições de saúde.

“O CCZ também vem preparando a etapa urbana da campanha antirrábica, prevista para iniciar no mês de novembro”, informa Shádia.

Rotina

Além da campanha anual de vacinação, o CCZ oferece a vacina antirrábica para cães e gatos na rotina de serviços durante todo o ano, na sede do próprio CCZ, na avenida Brasil, s/nº, bairro Compensa, zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e na unidade móvel instalada na minivila olímpica, no bairro Coroado, zona Leste, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

